به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره رقابت‌های گل‌کوچیک دختران که از تاریخ ۶ اردیبهشت‌ماه به میزبانی هیأت ورزش‌های همگانی و با حمایت معاونت ورزش آغاز شده بود، پس از ۱۲ روز رقابت پرهیجان، با شناخت تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

در این دوره از مسابقات که با هدف ترویج ورزش‌های خیابانی و ایجاد نشاط اجتماعی برگزار شد، هشت تیم در فضایی رقابتی و صمیمی به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم «کیش‌ران» با ارائه بازی‌های منسجم و برتر، سکوی نخست را از آن خود کرد و جام قهرمانی را بالای سر برد. پس از قهرمان، تیم‌های «ماهان» و «پرواز» به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم ایستادند. همچنین با تصمیم کمیته برگزاری، کاپ اخلاق این دوره از رقابت‌ها به پاس رعایت اصول ورزشی به تیم «دختران میناب» اهدا شد.

در بخش انفرادی، لیلا احمدی با نمایشی خیره‌کننده و به ثمر رساندن ۲۶ گل، عنوان ستاره مسابقات را به خود اختصاص داد. وی موفق شد هم‌زمان عنوان بهترین بازیکن و گلزن برتر (خانم‌گل) این رقابت‌ها را کسب و جوایز خود را از مسئولان برگزاری دریافت کند.

مسئولان برگزاری این مسابقات با ابراز رضایت از سطح کیفی رقابت‌ها و استقبال بی‌نظیر شرکت‌کنندگان، اعلام کردند: با توجه به انرژی و پتانسیل بالای دختران در این رشته، برنامه‌ریزی برای گنجاندن این رویداد در تقویم ورزشی سال آینده و تداوم برگزاری آن از هم‌اکنون در دستور کار قرار گرفته است.