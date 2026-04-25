۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

موندوپارک قهرمان رقابت‌های بسکتبال «جام خلیج فارس» کیش شد

کیش - مسابقات بسکتبال پنج‌نفره آقایان تحت عنوان «جام خلیج تا ابد فارس» با معرفی تیم‌های برتر در جزیره کیش به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از مسابقات با هدف توسعه ورزش همگانی و شناسایی استعدادهای ورزشی، با حضور ۶۵ ورزشکار در قالب تیم‌های مختلف در سالن چندمنظوره المپیک جزیره کیش برگزار شد.

در این رقابت‌ها که با هدف ارتقای سطح آمادگی جسمانی و ایجاد نشاط اجتماعی میان جوانان برنامه‌ریزی شده بود، ورزشکاران در فضایی رقابتی به مصاف هم رفتند. ترویج فرهنگ ورزش و تقویت همبستگی میان ورزشکاران جزیره از دیگر اهداف کلیدی برگزاری این رویداد عنوان شده است.

در پایان این مسابقات و پس از رقابتی فشرده، تیم «موندوپارک کیش» موفق شد بر سکوی نخست بایستد و عنوان قهرمانی را از آن خود کند. همچنین تیم‌های «شایلی کیش» و «اورکا کیش» به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند و تیم «اورکا نوین کیش» نیز در جایگاه چهارم ایستاد.

در مراسم اختتامیه این مسابقات، با حضور مسئولان ورزشی و علاقه‌مندان، از تیم‌های برتر با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی تجلیل به عمل آمد.

