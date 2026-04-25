به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از مسابقات با هدف توسعه ورزش همگانی و شناسایی استعدادهای ورزشی، با حضور ۶۵ ورزشکار در قالب تیم‌های مختلف در سالن چندمنظوره المپیک جزیره کیش برگزار شد.

در این رقابت‌ها که با هدف ارتقای سطح آمادگی جسمانی و ایجاد نشاط اجتماعی میان جوانان برنامه‌ریزی شده بود، ورزشکاران در فضایی رقابتی به مصاف هم رفتند. ترویج فرهنگ ورزش و تقویت همبستگی میان ورزشکاران جزیره از دیگر اهداف کلیدی برگزاری این رویداد عنوان شده است.

در پایان این مسابقات و پس از رقابتی فشرده، تیم «موندوپارک کیش» موفق شد بر سکوی نخست بایستد و عنوان قهرمانی را از آن خود کند. همچنین تیم‌های «شایلی کیش» و «اورکا کیش» به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند و تیم «اورکا نوین کیش» نیز در جایگاه چهارم ایستاد.

در مراسم اختتامیه این مسابقات، با حضور مسئولان ورزشی و علاقه‌مندان، از تیم‌های برتر با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی تجلیل به عمل آمد.