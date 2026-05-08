  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

بقایی: پاسخ ایران به طرح آمریکا در دست بررسی است

بقایی: پاسخ ایران به طرح آمریکا در دست بررسی است

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مذاکرات اظهار داشت: در حال بررسی هستیم و زمانی که به نتیجه نهایی رسیدیم حتما اعلام خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی در حاشیه مراسم گرامیداشت شهید لاریجانی، در جمع خبرنگاران گفت: اقدامی که شب گذشته انجام شد هم نقض فاحش حقوق بین‌الملل و هم نقض آتش‌بس بود. البته مدافعین کشور سیلی بزرگی به دشمن زدند و با تمام توان شرارت دشمنان را دفع کردند.

بقائی گفت: ما در وضعیت اسمی آتش‌بس قرار داریم نیروهای مسلح ما با تمام توان آمادگی دارند و هم با دقت رصد می‌کنند هرجا که لازم باشد با تمام توان به هرگونه تعرض و ماجراجویی پاسخ می‌دهد. اما بایستی گفت که شرارت‌تان دفع شده است.

وی افزود: درباره مذاکرات باید گفت که در حال بررسی است و به نتیجه نهایی رسیدیم حتما اعلام خواهیم کرد.

کد مطلب 6823778

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها