بقایی: پاسخ ایران به طرح آمریکا در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی در حاشیه مراسم گرامیداشت شهید لاریجانی، در جمع خبرنگاران گفت: اقدامی که شب گذشته انجام شد هم نقض فاحش حقوق بینالملل و هم نقض آتشبس بود. البته مدافعین کشور سیلی بزرگی به دشمن زدند و با تمام توان شرارت دشمنان را دفع کردند.
بقائی گفت: ما در وضعیت اسمی آتشبس قرار داریم نیروهای مسلح ما با تمام توان آمادگی دارند و هم با دقت رصد میکنند هرجا که لازم باشد با تمام توان به هرگونه تعرض و ماجراجویی پاسخ میدهد. اما بایستی گفت که شرارتتان دفع شده است.
وی افزود: درباره مذاکرات باید گفت که در حال بررسی است و به نتیجه نهایی رسیدیم حتما اعلام خواهیم کرد.
