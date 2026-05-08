۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

افزیش شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان به ۲۷۵۹ نفر

وزارت بهداشت لبنان از شهادت ۲۷۵۹ نفر و زخمی شدن ۸۵۱۲ تن دیگر در حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به این کشور از دوم مارس ۲۰۲۶ تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور پس از نقض آتش بس در دوم ماه مارس گذشته تا کنون به ۲۷۵۹ نفر رسیده است.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت لبنان، در این حملات تا کنون ۸۵۱۲ نفر هم مجروح شده اند.

وزارت بهداشت لبنان تأکید کرد که در حملات تجاوزکارانه ارتش اشغالگر به لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته، ۳۲ نفر شهید و ۷۴ نفر هم زخمی شدند.

این آمار در حالی منتشر می شود که نقض آتش‌بس و اقدامات اشغالگرانه رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان از یک سو و پاسخ قاطع و کوبنده حزب الله به آن همچنان ادامه دارد.

