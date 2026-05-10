شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۷۳۷ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز یکشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، یک شهید و ۴ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شدند.

این وزارتخانه افزود که هنوز تعداد قابل توجهی از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی تا این لحظه قادر به دسترسی به آن‌ها نبوده‌اند.

بر اساس این گزارش، از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، مجموع شهدا به ۸۵۱ نفر و شمار مجروحان نیز به ۲ هزار و ۴۳۷ نفر رسیده است.

مجموع پیکرهایی که از زیر آوار خارج شده‌اند نیز به ۷۷۰ مورد رسیده است.

بدین ترتیب، از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، شمار شهدا به ۷۲ هزار و ۷۳۷ نفر و تعداد مجروحان نیز به ۱۷۲ هزار و ۵۳۹ نفر رسیده است.