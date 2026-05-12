به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت بهداشت لبنان امروز سه شنبه اعلام کرد که شمار شهدای این کشور در پی حملات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس سال جاری به ۲۸۸۲ نفر رسید.

این وزارتخانه اشاره کرد که ۸۷۶۸ نفر نیز در پی حملات رژیم صهیونیستی از تاریخ مذکور مجروح شدند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از زمان آتش بس در ۱۷ آوریل، دست کم ۳۸۰ نفر از جمله ۲۲ کودک به شهادت رسیدند.

این وزارتخانه اشاره کرد که ۳۹ زن نیز در میان شهدای لبنان از زمان برقراری آتش بس قرار دارد.

رژیم صهیونیستی حملات خود به لبنان را از ۲ مارس ۲۰۲۶ تشدید کرد.