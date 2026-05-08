تشکیل ۳ پرونده قضایی برای متخلفان زیست‌ محیطی در بوجاق

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب رخش بهار عصر جمعه در گفتگو با رسانه ها از برخورد قاطع مأموران اجرایی این پارک با متخلفان طی روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه خبر داد و اظهار کرد: که از برافراشتن چادر و کمپ غیرمجاز جلوگیری شده و سه دستگاه خودروی آفرودی متخلف صورتجلسه و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه ورود خودروهای آفرودی، ایجاد کمپ و برافراشتن چادر در محدوده پارک ملی بوجاق کاملاً ممنوع است، افزود: در این عملیات با هوشیاری و حضور به‌موقع مأموران، از ورود خودروهای آفرودی به عرصه پارک جلوگیری شد.

سه پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل شد

رخش‌بهار تأکید کرد: سه دستگاه خودروی آفرودی که قصد ورود و تردد در محدوده حساس پارک را داشتند، شناسایی و برابر ضوابط قانونی برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شد. همچنین متخلفانی که اقدام به برپایی چادر و کمپ کرده بودند، پس از تنظیم صورتجلسه به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرپرست اداره پارک ملی بوجاق با اشاره به اهمیت این منطقه در تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه پرندگان، پوشش گیاهی و حیات‌وحش کم‌نظیر شمال کشور گفت: هرگونه تردد غیرمجاز، برافراشتن چادر، روشن کردن آتش و تخریب بستر طبیعی، تهدیدی جدی برای این زیستگاه ارزشمند محسوب می‌شود و با هرگونه تخلف بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان و گردشگران خواست قوانین و مقررات حفاظتی را رعایت کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به مأموران یگان حفاظت اطلاع دهند تا در کنار یکدیگر بتوان از این سرمایه ملی محافظت کرد.