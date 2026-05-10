رفع تصرف ۲۱۵ متر از اراضی ملی در پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب رخشبهار ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهای مردمی و در راستای صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تعرض به محدودههای تحت حفاظت، مأموران یگان حفاظت محیطزیست این پارک طی یک عملیات میدانی موفق شدند یک قطعه زمین به مساحت ۲۱۵ مترمربع را از تصرف غیرقانونی خارج کنند.
وی افزود: فرد متخلف با استفاده از میلههای آهنی و سیمخاردار اقدام به محصور کردن این بخش از اراضی ملی کرده بود که با حضور مأموران یگان حفاظت، عملیات قلعوقمع انجام و محدوده موردنظر از تصرف غیرمجاز آزاد شد.
رخشبهار با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تعرض به اراضی ملی و زیستگاههای ارزشمند طبیعی گفت: حفظ و حراست از عرصههای طبیعی و جلوگیری از تخریب، تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز از مهمترین وظایف سازمان حفاظت محیطزیست است و این اداره بدون اغماض با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد کرد.
وی همچنین با قدردانی از تلاش مأموران یگان حفاظت، از مردم و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را از طریق سامانه رایگان ۱۵۴۰ اطلاعرسانی کنند تا از بروز خسارتهای جبرانناپذیر به منابع طبیعی جلوگیری شود.
