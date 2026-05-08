به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری جمعه شب در جمع خبرنگاران از برگزاری نشست مشترک با معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری های شهرستان های تابعه استان خبر داد و گفت: این نشست در راستای هماهنگی و پیگیری برنامه ها و سیاست های ابلاغی سازمان اجتماعی کشور در حوزه اجتماعی و فرهنگی و با هدف هم افزایی در اجرای برنامه های سال ۱۴۰۵ برگزار شد.

وی با اشاره به محورهای مطرح شده در این نشست افزود: یکی از موضوعات مورد بررسی، ساماندهی سواحل استان برای فصل پیش رو بود که در این زمینه چالش ها و مسایل موجود توسط معاونین فرمانداری ها مطرح شد و برنامه ریزی برای تامین و استقرار ناجیان غریق و ارتقای ایمنی سواحل تبادل نظر صورت گرفت.



مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سپس با اشاره به اهمیت سازمان های مردم نهاد در حوزه اجتماعی گفت: با توجه به مشارکت فعال سازمان های مردم نهاد در اجرای برنامه های اجتماعی و نقش موثر آنان در تقویت انسجام و تاب آوری اجتماعی، ضرورت دارد تسهیلگری در فرآیندهای مربوط به تاسیس، تمدید و صدور مجوز فعالیت سمن ها مورد توجه جدی قرار گیرد و روند اداری برای فعالان این حوزه روان تر شود تا بتوانند با سرعت و چابکی بیشتری در جامعه نقش آفرینی کنند.



وی همچنین با اشاره به اهمیت شوراهای پیشرفت محله اظهار کرد: شوراهای پیشرفت محله می‌توانند نقش مؤثری در شناسایی مسائل و مشکلات محلات و پیگیری مطالبات مردمی ایفا کنند.

وی گفت: در همین راستا برنامه‌های متعددی برای تقویت فعالیت‌های محله‌محور پیش‌بینی شده که از جمله آن می‌توان به برگزاری برنامه«عهدواره محله پای‌کار ایران» اشاره کرد که به‌زودی در استان آغاز خواهد شد.

اکبری در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار هماهنگی‌ها میان شهرستان‌ها گفت: به منظور پیشبرد بهتر برنامه‌ها و سیاست‌های حوزه اجتماعی و فرهنگی، نشست‌های منظمی در طول سال با معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری‌های شهرستان‌های تابعه برگزار خواهد شد تا روند اجرای برنامه‌ها به‌صورت مستمر مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.