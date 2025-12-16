به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری ظهر سه شنبه نشست تخصصی با معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری‌های تابعه استان در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی ضمن تشریح جامع وظایف محوله، ابلاغیه‌های وزارتی و استانی و برنامه‌های اجرایی دفتر، اظهار کرد: برگزاری جلسات منظم هماهنگی و ارزیابی مستمر عملکرد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر در ادامه به موضوع سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) پرداخت و افزود: تقویت نقش سمن‌ها در فرآیند توسعه اجتماعی و فرهنگی استان از اولویت‌های ماست و در این راستا، برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری انتخابات نماینده سازمان‌های مردم نهاد استانی و شهرستانی در شوراهای توسعه و حمایت، همزمان با سراسر کشور صورت گرفته است.

اکبری یکی از محورهای کلیدی نشست را برنامه شبکه اقدام محله‌محور عنوان کرد و گفت: این برنامه که پیش از این برای معاونین تشریح شده بود، امروز مجدداً مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در این بخش، به سوالات مطرح‌شده پاسخ داده شد و گزارش اقدامات انجام‌شده تاکنون از معاونین اخذ شد.

وی تأکید کرد: شبکه اقدام محله‌محور به عنوان راهبردی مهم از سوی وزارت کشور، با هدف توانمندسازی محلات، شناسایی دقیق مسائل محلی و اجرای اقدامات مشارکتی با حضور شهروندان پیگیری می‌شود.

اکبری گفت. این نشست با مشارکت فعال معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداران برگزار و مقرر شد گزارش پیشرفت اقدامات در هر حوزه به صورت دوره‌ای ارائه شود و پیگیری‌های لازم تا تحقق کامل اهداف ادامه یابد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با تأکید بر رویکرد مشارکتی و هماهنگی بین‌بخشی گفت این دفتر مصمم است برنامه‌های توسعه‌محور در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی را با قدرت و سرعت بیشتری پیش ببرد.