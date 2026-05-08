با افزایش غیرمتعارف قیمت شن و ماسه در کهگیلویه وبویراحمد برخورد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت شامگاه جمعه در نشست با اصحاب رسانه، با اشاره به اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی در کهگیلویه و بویراحمد افزود: با توجه به نیازهای استان، تمرکز اصلی در حوزه عمران بر دو محور آب و راه قرار گرفته و بخش عمده اعتبارات سفر رئیس‌جمهور نیز به همین حوزه‌ها اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه از مجموع حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات سفر، ۱۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به حوزه راه و حدود ۲ هزار و ۲۰۰ تا ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به حوزه آب تخصیص داده شده است، افزود: شرایط توپوگرافی و کوهستانی استان موجب شده هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی در کهگیلویه و بویراحمد چند برابر استان‌های هموار باشد.

هزینه اجرای پروژه‌ها در استان بالا است

شهامت تصریح کرد: اگر ساخت یک کیلومتر جاده در برخی استان‌های هموار با هزینه‌ای مشخص انجام می‌شود، این رقم در کهگیلویه و بویراحمد به دلیل شرایط طبیعی، وجود تونل‌ها و مسیرهای سخت‌گذر، تا چهار یا پنج برابر افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: با این وجود، حجم راه‌های موجود در استان قابل توجه است و این مسئله نشان‌دهنده توجه نظام به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در این منطقه است.

پروژه‌های مهم راه‌سازی در استان فعال شده‌اند

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پروژه‌های فعال در حوزه راه بیان کرد: محورهای یاسوج-شیراز، یاسوج-اقلید، یاسوج-اصفهان، دهدشت-پاتاوه، دهدشت-خیرآباد، گچساران-باباکلان، گچساران-گناوه و محور بیشه‌زار-باغملک از جمله پروژه‌های مهمی هستند که در اولویت اجرا قرار دارند.

وی افزود: برای پروژه یاسوج-اقلید حدود ۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان قرارداد منعقد شده که یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات سفر تأمین شده است و همچنین برای محور دهدشت-پاتاوه نیز یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

شهامت با اشاره به روند تکمیل روشنایی تونل‌ها در محور دهدشت-پاتاوه ، بیان کرد: از ۱۰ کیلومتر تونل موجود در این محور، روشنایی حدود هفت کیلومتر آن تأمین شده و پیگیری برای تکمیل مابقی نیز در حال انجام است.

طرح‌های آبرسانی بزرگ در دست اجراست

وی در ادامه با اشاره به پروژه‌های مهم حوزه آب اظهار کرد: طرح انتقال آب از سد تنگ سرخ به یاسوج از بزرگ‌ترین پروژه‌های آبرسانی استان است که در سفر رئیس‌جمهور برای آن اعتبار پیش‌بینی شد و عملیات اجرایی آن نیز آغاز شده است.

معاون عمرانی استاندار تاکید کرد: پروژه آب چهار شهر نیز در فاز نهایی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود حداقل فاز نخست آن به‌زودی وارد مدار خدمت‌رسانی به مردم شهرستان‌های کهگیلویه، چرام و لنده شود.

وی از آبرسانی به دشت‌های غربی، خان احمد، دیلگون و چهار روستا به عنوان دیگر پروژه‌های مهم این حوزه نام برد و افزود: برای یکی از این طرح‌ها ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مصوبات سفر در نظر گرفته شده است.

تصفیه‌خانه‌ها در اولویت قرار دارند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پروژه‌های حوزه فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها نیز ، گفت: تصفیه‌خانه شهر چرام با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان از جمله پروژه‌های مهم این بخش است و تصفیه‌خانه‌های گچساران و دهدشت نیز در زمره طرح‌های اولویت‌دار قرار دارند.

رسانه‌ها نقد را بر مبنای اعتبارسنجی انجام دهند

شهامت در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش رسانه‌ها در شرایط فعلی جامعه اظهار کرد: رسانه‌ها باید در نقد عملکرد دستگاه‌ها، میزان اعتبارات تخصیص‌یافته و امکانات موجود را نیز مدنظر قرار دهند، زیرا نمی‌توان از دستگاهی که اعتباری برای اجرای پروژه دریافت نکرده، انتظار تحقق کامل مطالبات را داشت.

وی افزود: رسانه‌ها حق دارند نقد، سوال و مطالبه‌گری کنند، اما این مطالبه‌گری باید متناسب با بودجه و اعتبارات تعریف‌شده برای هر دستگاه باشد تا هم منصفانه باشد و هم موجب ناامیدی و گسست اجتماعی نشود.

با افزایش غیرمتعارف قیمت شن و ماسه برخورد می‌شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همچنین به موضوع افزایش قیمت شن و ماسه اشاره کرد و گفت: امسال افزایش قیمت این مصالح از حدود ۲۶۰ هزار تومان به ۴۶۰ هزار تومان، افزایشی غیرمتعارف و بی‌سابقه بوده است.

وی با بیان اینکه به فعالان این حوزه ۴۸ ساعت فرصت داده شده تا قیمت‌ها را اصلاح کنند، افزود: اگر این روند اصلاح نشود، از همه ظرفیت‌های قانونی از جمله اعلام جرم علیه افرادی که در افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها نقش دارند، استفاده خواهد شد.

شهامت تاکید کرد: در شرایط فعلی، منافع عمومی مردم خط قرمز مدیریت استان است و اگر برخی فعالان اقتصادی نخواهند در کنار مردم باشند، از ظرفیت‌های دیگر برای تنظیم بازار استفاده خواهد شد.

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی مورد حمایت است

وی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی استان نیز گفت: مدیریت استان از هرگونه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی از جمله راه، آب، سدسازی و پروژه‌های شهری استقبال می‌کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار افزود: در همین راستا، پنجشنبه‌های سرمایه‌گذاری در استان تعریف شده تا مسائل و موانع سرمایه‌گذاران با سرعت بیشتری بررسی و رفع شود.

توسعه یاسوج نیازمند توجه به زیرساخت‌هاست

وی در ادامه با اشاره به رشد گستره و جمعیت شهر یاسوج تصریح کرد: توسعه شهر، افزایش جمعیت و فرسودگی شبکه‌های زیرساختی از جمله آب و فاضلاب، فشار زیادی بر معابر شهری وارد کرده و بخشی از مشکلات فعلی آسفالت و حفاری‌ها ناشی از همین توسعه و اجرای پروژه‌های زیرساختی است.

شهامت تاکید کرد: بسیاری از تخریب‌ها در سطح شهر ناشی از اجرای پروژه‌های عمرانی، اصلاح شبکه آب، توسعه مخازن ذخیره و اجرای فیبر نوری است و با تکمیل این طرح‌ها بخشی از مشکلات موجود نیز کاهش خواهد یافت.