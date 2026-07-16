کمبود تخصیص اعتبارات، طرح های عمرانی را با چالش مواجه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه از طرف مدیران حوزه عمرانی استان سخن می‌گوید، اظهار کرد: اگر پروژه‌ای به دلایلی با افت و خیز در روند اجرا مواجه می‌شود، نباید به سادگی از کنار موضوع تخصیص اعتبارات عبور کرد.

وی افزود: وقتی گفته می‌شود تخصیص اعتبارات کم بوده، باید به پیامدهای آن نیز توجه داشت؛ چراکه کمبود تخصیص باعث خواب پروژه، حضور نیافتن پیمانکار در محل کار و ناتوانی در تعریف پروژه‌های جدید عمرانی می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این موضوع به ویژه در پروژه‌های استانی اهمیت دارد و نمی‌توان آثار آن را نادیده گرفت.

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های ملی عنوان کرد: در پروژه‌های ملی شرایط تخصیص مناسب‌تر بوده و دستگاه‌های اجرایی نیز باید پاسخگوی روند اجرای طرح‌ها باشند، اما در پروژه‌های استانی مشکلات اعتباری و فرآیندهای اجرایی می‌تواند موجب تأخیر شود.

شهامت با اشاره به برخی قراردادهای عمرانی گفت: در مواردی پیمانکاران به دلیل شرایط خاص و مشکلات پیش‌آمده، از جمله شرایط جنگی، اقدام به خاتمه قرارداد کرده‌اند و فرآیند برگزاری دوباره مناقصه نیز با توجه به ضرورت رعایت قوانین و نظارت‌های موجود، زمان‌بر است.

وی خطاب به فرمانداران استان گفت: کل اعتبارات عمرانی استانی در اختیار شهرستان‌هاست و انتظار می‌رود در کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستانی، منابع به سمت اولویت‌ها و محورهای اصلی توسعه هدایت شود.

شهامت تأکید کرد: تا زمانی که اعتبار تخصیص پیدا نکند و نقدینگی در اختیار مدیر اجرایی قرار نگیرد، امکان پیشبرد کار وجود ندارد و این موضوع باید در تصمیم‌گیری‌های شهرستانی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با قدردانی از مدیران دستگاه‌های اجرایی حوزه عمرانی گفت: بسیاری از مدیران با حداقل امکانات و در شرایط دشوار پای کار هستند و اگر برخی مسائل را مطرح نمی‌کنند، به دلیل درک شرایط عمومی کشور و وضعیت موجود است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: باید متناسب با داشته‌ها و امکانات موجود، سطح انتظارات و برنامه‌ریزی‌ها را تنظیم کنیم.