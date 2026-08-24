افتتاح پروژه حیاتی یاسوج در گرو تأیید فنی آسفالت و تأمین روشنایی

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت شامگاه دوشنبه در بازدید شبانه از یکی از پروژه‌های عمرانی شاخص شهر یاسوج، ضمن تبریک هفته دولت، از تلاش‌های مجموعه شهرداری، شورای اسلامی شهر و حوزه استانداری برای پیشبرد این پروژه قدردانی کرد.

وی با اشاره به حضور مشاوران فنی و عمرانی، مسئولان شهرداری و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در این بازدید، اظهار کرد: این پروژه در سال‌های گذشته با غفلت‌هایی مواجه بود، اما با پیگیری شهردار یاسوج و همکاری شورا و شهرداری، روند اجرای آن مجدداً فعال شده است.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: این بازدید با هدف بررسی آخرین وضعیت پروژه و رفع موانع موجود، دو روز پیش از زمان پیش‌بینی‌شده برای افتتاح انجام شد تا مسائل فنی و اجرایی پیش از بهره‌برداری نهایی شود.

شهامت با تأکید بر اینکه کیفیت اجرای پروژه نباید فدای سرعت شود، تصریح کرد: با درخواست کتبی شهردار مقرر شده است پیش از اجرای آسفالت، آزمایش‌های فنی و تست‌های کیفی انجام شود تا از استحکام، کیفیت و دوام آسفالت اطمینان حاصل شود.

وی تأمین روشنایی معبر را از دیگر الزامات بهره‌برداری از پروژه عنوان کرد و گفت: شرکت توزیع نیروی برق باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای تأمین روشنایی مسیر همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهد.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع پروژه، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این مسیر و تأثیر آن بر تردد شهروندان، هیچ‌گونه تسامحی در کیفیت کار قابل پذیرش نیست.

شهامت ادامه داد: انتظار می‌رود هماهنگی‌های لازم با شرکت برق برای تأمین روشنایی انجام شود و در صورت نیاز، ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی نیز برای تسریع در اجرای اقدامات مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع مشکلات تأمین سوخت و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ابراز امیدواری کرد پروژه در موعد مقرر و با کیفیت مطلوب به بهره‌برداری برسد.

معاون عمرانی استاندار در پایان تأکید کرد: همه دستگاه‌ها و عوامل اجرایی باید با همکاری و هم‌افزایی، تلاش‌های شبانه‌روزی انجام‌شده را به نتیجه‌ای ماندگار و شایسته مردم استان تبدیل کنند.