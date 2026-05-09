به گزارش خبرنگار مهر، کُرک حاصل از بزهای کُرکی در شهرستان سربیشه به دلیل ویژگی‌های کیفی منحصربه‌فرد ناشی از اقلیم منطقه، جایگاه ویژه‌ای در بازارهای جهانی یافته است.

این الیاف طبیعی، که خاصیت عدم اشتعال‌پذیری دارد، پتانسیل بالایی برای صنایع مختلف، به‌ویژه نساجی و برک‌بافی، داراست. با وجود تولید سالانه ۴۰ تن کُرک مرغوب، بخش اعظم آن به صورت خام و بدون فرآوری از منطقه خارج می‌شود، که این امر منجر به از دست رفتن بخش قابل توجهی از ارزش افزوده و فرصت‌های اقتصادی منطقه می‌گردد.

تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش، از فرآوری تا برندینگ و بازاریابی محصولات نهایی، کلید بهره‌برداری کامل از این ظرفیت بومی است.

خام‌فروشی در چنین محصولی نه‌تنها موجب از دست رفتن بخش عمده‌ای از ارزش افزوده می‌شود، بلکه فرصت‌های اشتغال‌زایی، توسعه صنایع تبدیلی و تقویت اقتصاد محلی را هم محدود می‌کند که می طلبد مورد توجه قرار گیرد.

جایگاه کرک سربیشه در بازارهای جهانی

مدیر جهادکشاورزی سربیشه در گفتگو با خبرنگاران در این خصوص با بیان اینکه کُرک حاصل از بز کُرکی در شهرستان سربیشه مرغوب‌ترین کُرک تولیدی در بازارهای جهانی است، اظهار کرد: کُرک این شهرستان از لحاظ مرغوبیت آن زبانزد خاص و عام است.

حسین محمدی با بیان اینکه همزمان با فصل بهار، کار چیدن کُرک از بزهای کُرکی شهرستان سربیشه آغاز می‌شود، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی سرد و خشک بهترین کُرک در این شهرستان تولید می‌شود که در بازارهای جهانی و در استان‌های دیگر معروف است.

وجود ۵۰ هزار راس بز کرکی در سربیشه

وی با بیان اینکه این کُرک شعله ور نمی‌شود و در صنعت کارایی بسیار زیادی دارد، اظهار داشت: از بین ۱۵۰ هزار دام سبک شهرستان، حدود ۵۰ هزار رأس آن را بزهای کُرکی شامل می‌شوند.

مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت: برای حفظ این کُرک مرغوب از سال ۱۳۷۸ یک ایستگاه اصلاح نژاد بز کُرکی در این شهرستان شروع به فعالیت کرده است.

به گفته وی، هدف از ایجاد این ایستگاه تولید بزهایی با نژاد کُرکی بالا و ترویج این بز در سایر گله‌های سایر نقاط استان و شهرستان بوده است.

بنا به اعلام مسئولان، سالیانه ۴۰ تن کُرک از بزهای کُرکی در این شهرستان تولید می‌شود که فقط کمتر از پنج درصد آن در داخل خود شهرستان و توسط بانوان هنرمند شهر مود وارد صنعت برک بافی شده و الباقی بدون فرآوری از شهرستان خارج می‌شود.