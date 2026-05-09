۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۸

تصویب ۵ طرح‌ هادی روستایی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری از تصویب ۵ طرح‌ هادی روستایی در کمیته تصویب طرح‌های هادی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر آذر در جلسه با با فرمانداران شهرستان های بروجن، خانمیرزا و سامان بر لزوم تسریع در فرآیندهای اداری و تصویب طرح‌های توسعه‌ای روستایی تأکید کرد.

وی ضمن تقدیر از زحمات صورت گرفته توسط بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های عضو کمیته، بر اهمیت اجرای صحیح و به‌موقع طرح‌های مصوب جهت ارتقاء سطح کیفی زندگی روستاییان و توسعه پایدار مناطق تأکید کرد.

سرپرست بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری، با اشاره به اهمیت طرح‌های هادی در توسعه و عمران مناطق روستایی، بر فرآیند کارشناسی دقیق و میدانی این طرح‌ها تأکید کرد.

رسول شهبازی اظهار داشت: بنیاد مسکن در هر شهرستان جلسات هماهنگی را با حضور دستگاه‌های ذیربط برگزار می‌کند تا تصمیمات، منطبق بر واقعیت‌های میدانی و نیازهای واقعی روستاها اتخاذ شود.

شهبازی خاطر نشان کرد: هدف ما این است که طرح‌ها با در نظر گرفتن منافع تمامی ذینفعان و با کمترین میزان اختلاف‌نظر در مراحل آتی، به مرحله اجرا درآیند تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.

کد مطلب 6824082

