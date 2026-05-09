به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر الیموف معاون وزیر خارجه روسیه در گفتگو با روزنامه ازویستیا تاکید کرد، مسکو نمی تواند از پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی آمریکا و بحرین در خصوص ایران حمایت کند.

وی اضافه کرد، از طرف های شرکت کننده در تدوین این پیش نویس می خواهیم آن را پس گرفته و به دنبال تسریع در تصمیم گیری نباشند چرا که در شرایط کنونی چشم اندازی برای تصویب این پیش نویس وجود ندارد.

الیموف بیان کرد، پیش نویس مشترک روسیه و چین همچنان روی میز مذاکره قرار دارد و در آن از تمام طرف ها خواسته شده به جنگ پایان داده و از طریق مذاکرات سیاسی اختلافات را حل کرده و حرکت کشتی ها در گذرگاه های آبی را تضمین کنند.

وی با ابراز نگرانی در خصوص وقوع مجدد تنش های نظامی در منطقه گفت، از سر گیری حملات میان ایران و آمریکا نگران کننده است و امیدواریم مذاکرات به نتایج محسوسی برسد. موضع روسیه از ابتدا بر توقف غیر مشروط خشونت و دستیابی به راه کار سیاسی و توافقات دائمی میان تهران و واشنگتن بوده است.