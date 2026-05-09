۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۵

روسیه: از پیش‌نویس قطعنامه آمریکا و بحرین علیه ایران حمایت نمی‌کنیم

یک مقام روس به عدم حمایت این کشور از پیش نویس ضد ایرانی آمریکا و بحرین در شورای امنیت اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر الیموف معاون وزیر خارجه روسیه در گفتگو با روزنامه ازویستیا تاکید کرد، مسکو نمی تواند از پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی آمریکا و بحرین در خصوص ایران حمایت کند.

وی اضافه کرد، از طرف های شرکت کننده در تدوین این پیش نویس می خواهیم آن را پس گرفته و به دنبال تسریع در تصمیم گیری نباشند چرا که در شرایط کنونی چشم اندازی برای تصویب این پیش نویس وجود ندارد.

الیموف بیان کرد، پیش نویس مشترک روسیه و چین همچنان روی میز مذاکره قرار دارد و در آن از تمام طرف ها خواسته شده به جنگ پایان داده و از طریق مذاکرات سیاسی اختلافات را حل کرده و حرکت کشتی ها در گذرگاه های آبی را تضمین کنند.

وی با ابراز نگرانی در خصوص وقوع مجدد تنش های نظامی در منطقه گفت، از سر گیری حملات میان ایران و آمریکا نگران کننده است و امیدواریم مذاکرات به نتایج محسوسی برسد. موضع روسیه از ابتدا بر توقف غیر مشروط خشونت و دستیابی به راه کار سیاسی و توافقات دائمی میان تهران و واشنگتن بوده است.

