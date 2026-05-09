۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۴:۳۳

وال‌استریت ژورنال: احتمالا مذاکرات ایران و آمریکا از سر گرفته می‌شود

روزنامه وال‌استریت ژورنال مدعی شد که تهران و واشنگتن احتمالاً هفته آینده مذاکرات غیرمستقیم خود را در پایتخت پاکستان از سر خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق، روزنامه وال‌استریت ژورنال مدعی شد که آمریکا و ایران ممکن است اوایل هفته آینده مذاکرات غیرمستقیم خود را در اسلام آباد از سر بگیرند.

این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشت که دو طرف با میانجیگران در حال تدوین یک یادداشت تفاهم ۱۴ ماده‌ای هستند که چارچوب مذاکرات یک‌ماهه برای پایان دادن به جنگ را مشخص می‌کند.

بر اساس این گزارش، در این سند از ایران درخواست شده محاصره تنگه هرمز را کاهش دهد و در مقابل، آمریکا نیز به‌تدریج محاصره بنادر ایران را طی ۳۰ روز پس از آغاز مذاکرات لغو کند.

    • IR ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      مسخره کردید
    • IR ۰۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      به تدریج محاصره دریایی رو لغو کنه ؟ اگر نکرد ؟؟ همانطور که مذآکرات لبنان با اسراییل بیفایده است مذاکرات ایران هم با آمریکا بیفایده است . تاسیسات در خاک آمریکا را بزنید تا جنگ را در خونه خودش ببینه و از منطقه فرار کنه . با مذاکره به جایی نمیشه رسید
    • IR ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      مذاکره برای چی؟
    • IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      اقدامات نظامی جدید آمریکا علیه دو نفتکش و حملات به ایران نقض آتش‌بس است اقدام نظامی آمریکا علیه دو نفتکش ایرانی و نیز حملات علیه چندین نقطه در مناطق ساحلی ایران، نقض آشکار آتش‌بس ۸ آوریل ۲۰۲۶ است.
    • IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      این اقدامات تجاوزکارانه و تحریک‌آمیز، که رئیس‌جمهور ایالات متحده آشکارا به آن اذعان کرده است، نقض آشکار آتش‌بس ۸ آوریل ۲۰۲۶ و نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد محسوب می‌شود. ایالات متحده همچنین از طریق اعمال به‌اصطلاح محاصره دریایی، حملات مکرر علیه شناور‌های تجاری ایران و توقیف غیرقانونی آنها، و گروگان گرفتن خدمه آنان، به اعمال متخلفانه بین‌المللی خود ادامه داده است.
    • IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      همه کشورهای عربی جنایتکار به همراه آمریکا جنایتکار و کشورهای اروپایی جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله از صدام جنایتکار کمک، حمایت و پشتیبانی می کردند. اگر ملت ایران جان می‌دهند ولی تسلیم نمی‌شوند پس مذاکره ایران با آمریکا جنایتکار 100 درصد فقط غلط و اشتباه است. ترامپ جنایتکار آرزوی خود را درباره ایران به گور خواهد برد. نتانیاهو جنایتکار آرزوی خود را درباره ایران به گور خواهد برد.
    • IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      غنی‌سازی اورانیوم در کشورمان غیرقانونی نیست اما درباره بمب اتمی آمریکا، کشورهای اروپایی و به ویژه رژیم صهیونیستی نگران هستیم واقعا این همه مذاکرات چه دستاوردی داشت جز تحریم، تهدید، ترور، تجاوز، حمله، بمباران، قتل عام وجنگ
    • IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      خبر دروغ دیگری از سگ زرد است. ایران تا لغو کامل محاصره و راستی آزمایی آن پای میز نمی نشیند.
    • IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      تیر غیب الهی یکی از پالابشگاههای آمریکا را ترکانده است.
    • IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      ترامپ خودش بارها اعلام کرده است که تأسیسات هسته ای ایران را به طور کامل نابود کردیم/ سئوال اینجاست که پس ایران در مذاکرات اسلام آباد پاکستان به دنبال چیست؟ دونالد ترامپ فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است
    • IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      وقتی ترکیه اعلام میکنه بمب قاره پیما را ساخته ویا کره شمالی می‌گوید بمب اتمی اش را افتتاح کرده بر هیچکس پوشیده نیست که کشور عزیز ما از نظر موقعیت ژءوپولیتبک وثروت ومنابع انرژی دست برتر را نسبت به انها داره واز نظر دشمن ووحسود قابل گفتن نیست پس برای بازدارندگی ورفع تجاوز بدون ملاحظه هیچ کشوری باید بالاترین سلاح را داشت وشجاعانه اعلام کرد مثل ترکیه وکره
    • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      بهترین مذاکره و تعامل با امریکای جهانخوار زبان نفهم به سرکردگی طمعکار دزدی مثل ترامپ جهنمی قوی شدن نظامی ایران در تمام ابعاد و داشتن همه انواع سلاحهاست. ساختن و داشتن بمب اتمی موشکهای دوربرد پهپاد غیره واجب است تا در برابر دو کشور جعلی متجاوز بتواند مصونیت ایجاد کرده از موجودیت خودش دفاع کند دنیا دنیای گفتگو نیست دنیای زور قدرت است ضعیف در این نظام قانون جنگل پایمال و نابود میشود امریکا اسرائیل دو کشور جعلی شرورترین زبان نفهم ترین کشورهای دنیا هستند به هیچ پیمانی متعهد نیستند

