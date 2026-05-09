به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق، روزنامه والاستریت ژورنال مدعی شد که آمریکا و ایران ممکن است اوایل هفته آینده مذاکرات غیرمستقیم خود را در اسلام آباد از سر بگیرند.
این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشت که دو طرف با میانجیگران در حال تدوین یک یادداشت تفاهم ۱۴ مادهای هستند که چارچوب مذاکرات یکماهه برای پایان دادن به جنگ را مشخص میکند.
بر اساس این گزارش، در این سند از ایران درخواست شده محاصره تنگه هرمز را کاهش دهد و در مقابل، آمریکا نیز بهتدریج محاصره بنادر ایران را طی ۳۰ روز پس از آغاز مذاکرات لغو کند.
