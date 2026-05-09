۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۸

حمله سایبری به ۵ واحد تصفیه آب در لهستان

سرویس اطلاعاتی لهستان حملات سایبری به پنج واحد تصفیه آب را ردیابی کرده که طی آن ممکن است هکرها کنترل تجهیزات صنعتی داخلی را دردست گرفته و در بدترین حالت ایمنی ذخایر آب را دستکاری کرده باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، «آژانس امنیت داخلی لهستان» گزارشی را منتشر کرد که دو سال عملیات های این سازمان و تهدیدهای پیش روی کشور را نشان می داد. در این گزارش ذکر شده سازمان اطلاعات لهستان چند حمله خرابکارانه از سوی جاسوس ها و هکرهای روسی که واحدهای نظامی، زیرساخت های حیاتی مانند سیستم های مورد نیاز برای شبکه توزیع برق، ذخایر آب و شبکه های حمل ونقل و همچنین افراد عادی را هدف گرفته بودند. طبق گزارش ها این حملات احتمالا قربانیانی نیز داشته است.

در بخشی از گزارش آمده است: مهم ترین چالش حملات خرابکارانه علیه لهستان این است که توسط روسیه انجام شود. در این گزارش مشخص نشده آیا هکرهای حمله به واحدهای تصفیه آب روسی بوده اند یا خیر. اما لهستان اخیرا هدف چند حمله چند هکر روسی بوده است از جمله تلاشی ناموفق برای خاموشی شبکه توزیع برق کشور. این حمله بعدا به اقدامات کنترل امنیتی ضعیف در واحدهای مورد هدف منجر شد.

البته این رویداد به فراتر از مرزهای لهستان مرتبط است. زیرساخت آب آمریکا نیز با تهدیدهای مشابهی در ۲۰۲۱ میلادی روبرو بود.

در این سال یک هکر به طور موقت به یک واحد تصفیه آب در فلوریدا نفوذ و سعی کرد ماده هیدروکسید سدیم آب را تا حد خطرناکی بالا ببرد. اف بی آی و «آژانس امنیت سایبری و زیرساخت» آمریکا از آن زمان تاکنون به واحدهای تصفیه آب هشدار داده اند که هدفی برای هکرهای خارجی به حساب می آیند.

