۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۳

قرص لاغری «رزبری کتون تمشک» را مصرف نکنید

روابط عمومی سازمان غذا و دارو از شناسایی ترکیبات خطرناک در قرص لاغری «رزبری کتون تمشک» و صدور دستور جمع‌آوری فوری آن از سطح عرضه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سازمان غذا و دارو اعلام کرد: محصول «قرص لاغری رزبری کتون تمشک» به‌دلیل غیرمجاز بودن و وجود ترکیبات خطرناک، مشمول فراخوان فوری و جمع‌آوری از سطح عرضه شده است.

بر اساس گزارش بیمارستان روانپزشکی ایرانیان و نتایج اداره کل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، در آنالیز این فرآورده وجود موادی نظیر مت‌آمفتامین و تادالافیل تأیید شده است.

با توجه به مخاطرات جدی این ترکیبات برای سلامت مصرف‌کنندگان، به تمامی معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و مدیران غذا و دارو مناطق آزاد تجاری-صنعتی ابلاغ شده است تا با قید فوریت نسبت به جمع‌آوری این محصول اقدام کنند.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو توصیه کرد که مردم برای حفظ سلامت خود و خانواده، فرآورده‌های سلامت‌محور را تنها از مراکز معتبر (داروخانه) تهیه و برای اطمینان از اصالت محصولات، کد رهگیری آن را از سامانه تی‌تک (ttac.ir) استعلام کنند.

حبیب احسنی پور

