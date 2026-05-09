۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۵

رحمان نیا: زنجانی ها منتظر هوای گرم باشند

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از گرم شدن هوای زنجان طی چند روز آینده خبر داد.  

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری است و از بعد از ظهر وزش باد شدید مناطق مختلف را فرا می گیرد که در این میان به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی با بیان اینکه برای چند روز آینده بارش محسوسی در استان نخواهیم داشت، ابراز کرد: بارش باران محلی و ضعیف خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: از روز چهارشنبه شاهد افزایش پوشش ابرها خواهیم بود و احتمال وقوع رعد و برق وجود دارد.

رحمان نیا، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان افزایش یافته و هوا گرم می شود.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۱۸ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا گرم تر شده است.

