رحمان نیا: زنجانی ها منتظر هوای گرم باشند

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری است و از بعد از ظهر وزش باد شدید مناطق مختلف را فرا می گیرد که در این میان به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی با بیان اینکه برای چند روز آینده بارش محسوسی در استان نخواهیم داشت، ابراز کرد: بارش باران محلی و ضعیف خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: از روز چهارشنبه شاهد افزایش پوشش ابرها خواهیم بود و احتمال وقوع رعد و برق وجود دارد.

رحمان نیا، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان افزایش یافته و هوا گرم می شود.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۱۸ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا گرم تر شده است.