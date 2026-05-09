به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه مراسم بزرگداشت شهیدان علی و مرتضی لاریجانی که در مسجد امام صادق (ع) تهران برگزار شد، گفت: بیش از ۱۶۰ نقطه دانشگاهی مورد حمله مستقیم یا غیرمستقیم قرار گرفته‌اند؛ این موارد در حال مستندسازی و ارزیابی هستند.

وی افزود: امور مربوط به بازسازی بسیاری از این نقاط آغاز شده و در حال پیگیری است. بازسازی دانشگاه‌های تخریب شده در جنگ تحمیلی سوم خصوصاً دانشگاه شریف آغاز شده است.

سیمایی صراف ادامه داد: البته این اقدام نیازمند تأمین منابع مالی است که امیدواریم بتوانیم آن را به زودی جبران کنیم.

وزیر علوم گفت: هنوز تصمیمی درباره مجازی یا حضوری بودن امتحانات دانشگاه نگرفته‌ایم و منتظر تعیین تکلیف شرایط هستیم.

وی ادامه داد: زمان اعلام نتایج ثانویه کنکور دکترا برای هر دانشگاه متفاوت است و در موعد مقرر اعلام خواهد شد.

سیمایی‌صراف در پاسخ به سوالی درباره فعالیت حضوری دانشگاه‌ها عنوان کرد: کارهای معمول دانشگاه در حال انجام است؛ ان‌شاءالله شرایط بهتر شود. بخش‌هایی که مجازی هستند ممکن است حضوری شوند.