  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

رادیو رژیم صهیونیستی: اسرائیل به بن‌بست رسیده است

رادیو رژیم صهیونیستی: اسرائیل به بن‌بست رسیده است

رادیو رژیم صهیونیستی با اشاره به تحولات منطقه‌ای به ویژه در خصوص جنگ ایران اعلام کرد که اسرائیل در تمامی جبهه‌ها در بن‌بست قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو رسمی رژیم صهیونیستی با اشاره به تازه‌ترین تحولات در جنگ ایران اعلام کرد که ایران از پروژه هسته‌ای خود دست نمی‌کشد و از تحویل ذخایر اورانیوم غنی‌شده خودداری می‌کند.

این گزارش با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در تمامی جبهه‌ها در بن‌بست قرار گرفته است، مدعی شد که تل‌آویو چاره‌ای جز بازگشت به جنگ یا پذیرش توافقی که آمریکا منعقد می‌کند، ندارد.

گزارش این منبع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی اذعان کرد که این توافق خواسته‌های تل آویو را که به خاطر آن وارد این جنگ شده بود تا تهدید وجودی علیه خود را از بین ببرد، برآورده نخواهد کرد.

کد مطلب 6824235

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها