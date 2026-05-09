به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو رسمی رژیم صهیونیستی با اشاره به تازه‌ترین تحولات در جنگ ایران اعلام کرد که ایران از پروژه هسته‌ای خود دست نمی‌کشد و از تحویل ذخایر اورانیوم غنی‌شده خودداری می‌کند.

این گزارش با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در تمامی جبهه‌ها در بن‌بست قرار گرفته است، مدعی شد که تل‌آویو چاره‌ای جز بازگشت به جنگ یا پذیرش توافقی که آمریکا منعقد می‌کند، ندارد.

گزارش این منبع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی اذعان کرد که این توافق خواسته‌های تل آویو را که به خاطر آن وارد این جنگ شده بود تا تهدید وجودی علیه خود را از بین ببرد، برآورده نخواهد کرد.