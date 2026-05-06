۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

نظامیان صهیونیست از ترس پهپادهای حزب الله پنهان می‌شوند

یک روزنامه عبری زبان به فرار نظامیان صهیونیست از مقابل پهپادهای حزب الله اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد، نظامیان صهیونیست در پناهگاه های نزدیک مرزهای لبنان پنهان می شوند.

در این گزارش آمده است، این نظامیان از ترس پهپادهای حزب الله که به دنبال آنها است خود را در پناهگاه ها پنهان می کنند.

نظامیان این رژیم به تازگی در میدان نبرد لبنان با کابوسی ناگهانی مواجه شده‌اند که هیچ راه فراری از آن وجود ندارد. پهپادهای ارزان‌قیمت و هدایت‌ شونده با فیبر نوری، سلاح جدید حزب‌الله است که رژیم صهیونیستی ناتوانی خود را در تعامل با آن اعلام کرده و سامانه‌های دفاعی چند میلیارد دلاری رژیم اسرائیل هیچ راه حلی در برابر آن ندارند.

