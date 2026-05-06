به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مقامات ارشد این رژیم اعلام کرد که آمریکایی‌ها عملاً توانایی حفاظت از کشتی‌هایی را که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، ندارند.

این شبکه خبری به نقل از مقامات ارشد صهیونیسم می‌افزاید که تصمیم ترامپ برای تعلیق «عملیات آزادی» در سایه وضعیت امنیتی وخیم کنونی، تصمیمی دراماتیک است.

این منبع خبری اسرائیلی با تاکید بر این نکته که فرماندهی مرکزی آمریکا توانایی حفاظت از نفتکش‌ها در هرمز را ندارد، ابراز داشت که مسیر جایگزینی که واشنگتن در امتداد سواحل عمان پیشنهاد کرده، بسیار خطرناک و بسیار باریک است.

ترامپ در نیمه شب یکشنبه عملیات «پروژه آزادی» را برای خارج کردن کشتی‌های گیر افتاده در تنگه هرمز اعلام کرده و گفت که عملیات بعد از ظهر دوشنبه آغاز می شود.

این عملیات نظامی که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، آن را «پروژه بن‌بست» توصیف کرده بود، شکست خورد، و ایران همچنان کنترل خود را بر تنگه هرمز حفظ کرده است و بر خلاف ادعاهای آمریکا عبور و مرور کشتی ها از این آبراهه بر اساس مجوزهای ایرانی انجام می شود.

دونالد ترامپ دیروز با گذشت ۴۸ ساعت از آغاز عملیات موهوم خود مدعی شد که تصمیم به تعلیق عملیات نظامی با هدف «آزمایش امکان دستیابی به توافق با ایران و امضای آن در آینده» گرفته است.

رئیس‌جمهور آمریکا در پستی در پلتفرم تروث سوشال ادعا کرد که تصمیم او بر اساس درخواست پاکستان و سایر کشورها و «موفقیت نظامی عظیم» که در طول جنگ علیه ایران به دست آمده است، اتخاذ شده است. او به «پیشرفت قابل توجه در جهت دستیابی به توافق کامل و نهایی با نمایندگان تهران» اشاره کرد.