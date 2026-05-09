به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: اقدام آمریکایی‌ها در نقض آتش‌بس تازگی ندارد. به بهانه سکوت نظامی در میدان نبرد، در اصل خود را برای تقابل با ایران و جبهه مقاومت آماده می‌کردند و از یک سو با نفتکش‌های ایرانی برخورد می‌کنند و از سوی دیگر فرزند ناخلفشان یعنی رژیم صهیونی با حمایت و چراغ سبز سران آمریکا، لبنان را در تیررس حملاتش قرار می‌دهد. در همین راستا، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک «طورا» در جنوب این کشور چهار نفر شهید و هشت تن زخمی شدند. در حمله هوایی رژیم اشغالگر به شهرک حداثا در جنوب لبنان هم یک نفر شهید شد و دو نفر هم زخمی شدند.

خبرنگار المنار نیز از شهادت سه نفر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خانه آنها در شهرک الزراریه خبر داد. این آمار در حالی اعلام می‌شود که اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین موارد نقض آتش‌بس از سوی رژیم اشغالگر، شهرک زبقین در جنوب لبنان هدف حمله توپخانه‌ای و شهرک‌های عنقون و الزراریه هدف حمله پهپادی قرار گرفتند.

اقدام آمریکا علیه نفتکش‌های ایرانی، نقض فاحش حقوق بین‌الملل

بدعهدی آمریکا در نقض آتش‌بس و اقداماتی که در قبال کشتی‌ها و نفتکش‌های ایران انجام داده‌اند با واکنش و اعتراض سخنگوی دستگاه دیپلماسی روبه‌رو شد. اسماعیل بقایی عصر روز جمعه در حاشیه مراسم گرامیداشت یاد شهید علی لاریجانی و فرزندش که با حضور مسئولان کشوری و لشکری در مسجد امام صادق (ع) برگزار شد، با بیان اینکه این نقض آتش‌بس توسط آمریکایی‌ها برای اولین بار نبود که رخ داد، البته مدافعان کشور نیز پاسخ محکمی به این تعرض دادند، تصریح کرد: ما در وضعیت آتش‌بس قرار داریم ولی نیروهای مسلح ما در آمادگی کامل هستند، نیروهای مسلح کشور با دقت شرایط را رصد می‌کنند و با قاطعیت به شرارت‌ها پاسخ می‌دهند.

آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیل همچنان در این خیال به سر می‌برند که با تهاجم دریایی یا توقف نفتکش‌های کشورمان می‌توانند ایران را در تنگنا قرار دهند تا خواب تسلیم شدن ایرانیان، تعبیر شود؛ نه تنها این اتفاق نخواهد افتاد بلکه بنا به اعلام مسئولان بلندپایه ایرانی پاسخ مناسبی به هر اقدام دشمن متجاوز داده می‌شود. البته بارها تاکید شده است، نباید به آمریکای بدعهد خوش‌بین بود، او در همین جنگ ۴۰ روزه در چند نوبت ثابت کرده غیر از نقض آتش‌بس به هیچ چیز دیگری نمی‌اندیشید.

پس از اعلام آتش‌بس و با بیانیه‌ای منتشر شده از سوی شورای عالی امنیت ملی و با وجود آنکه آتش‌بس اعلامی شامل لبنان نیز می‌شد اما بنیامین نتانیاهو و کاخ سفید اعلام کرده بودند، این آتش‌بس شامل لبنان نمی‌شود. این موضع‌گیری پس از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان رخ داد که دست‌کم ۲۵۴ شهید و ۱۱۶۵ مجروح بر جا گذاشت! در همین رابطه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگویی با شبکه پی‌بی‌اس با بیان اینکه لبنان در چارچوب توافق آتش‌بس قرار نمی‌گیرد، گفته بود: ایران هم این موضوع را می‌داند که لبنان ارتباطی با آتش‌بس ندارد!

این در حالی است که شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان اعلام کرده بود: با نهایت فروتنی، خرسندم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به همراه متحدانشان، بر سر آتش‌بسی فوری در همه جا از جمله لبنان و سایر نقاط، توافق کرده‌اند که از همین الان لازم‌الاجراست. او متعاقب نقض آتش‌بس نیز تاکید کرد: نقض آتش‌بس روح فرآیند صلح را تضعیف می‌کند. از همه طرف‌ها می‌خواهم خویشتنداری کرده و آتش‌بس را رعایت کنند تا دیپلماسی بتواند نقش هدایت‌کننده‌ای به سوی راه حل مسالمت‌آمیز مناقشه ایفا کند.

کار به اینجا محدود نشد و سران میدان و دیپلماسی موضع‌گیری‌های صریح اتخاذ کرده بودند؛ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، موارد نقض آتش‌بس در ایران و لبنان توسط رژیم صهیونیستی را مورد بحث قرار دادند. علاوه بر او، سردار موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه درخصوص نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونی نوشت: تعرض به حزب‌الله سرافراز تعرض به ایران است. میدان در تدارک پاسخ سنگین به جنایات وحشیانه رژیم است. مردم عزیزم، سوخت واقعی موشک‌ها، حضور متحدانه شما در خیابان است.

متعاقب جنایت رژیم صهیونیستی در لبنان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد کارزار شد و در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: تجاوزات لبنان عزیز فورا خاتمه داده نشود، پاسخ پشیمان‌کننده‌ای به متجاوزان شرور در منطقه خواهیم داد. در اطلاعیه شماره ۵۶ عملیات وعده‌صادق ۴ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: هنوز ساعاتی از توافق آتش‌بس نگذشته است، رژیم گرگ‌صفت صهیونی که درنده‌خویی در ذات او و کشتن بیگناهان و کودکان و زنان، جزو تفکیک‌ناپذیر هویت اوست، کشتار وحشیانه‌ای را در بیروت آغاز کرده است. به آمریکای عهدشکن و شریک صهیونیست جلاد او شدیدا اخطار می‌کنیم، چنانچه تجاوزات لبنان عزیز فورا خاتمه داده نشود، به تکلیف خود عمل خواهیم کرد و پاسخ پشیمان‌کننده‌ای به متجاوزان شرور در منطقه خواهیم داد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکرات اسلام‌آباد هم کنایه جالبی به طرف آمریکایی زد و در صفحه شخصی‌اش تاکید کرد: «در چنین شرایطی، نه آتش‌بس دوطرفه معنایی دارد و نه مذاکرات.» وقتی طرف مقابل پی برد ایران به حرفی که می‌زند ایمان راسخ دارد، مدتی تهاجم را متوقف کرد، هرچند باز به عملیات تروریستی خود در جنوب بیروت و لبنان روی آورده اما قطعا حزب‌الله و جبهه مقاومت جنایت‌های آنان را پاسخ خواهند داد.

فرجام سخن...

بالاخره حرف رئیس نهاد قانون‌گذاری ایران، صرفا حرف یک نهاد یا یک شخصیت حقوقی نیست بلکه موضع‌گیری نظام اسلامی است. حال که برای چندمین بار آمریکای جنایتکار برخلاف آتش‌بس عمل کرد، نباید گستاخی‌های او بی‌پاسخ بماند چرا که اگر چشم در برابر چشم ظاهر نشویم و ایالات متحده و متحدانش در جنگ تحمیلی علیه ایران را کیش و مات نکنیم باز به خود اجازه می‌دهد زیاده‌خواهی‌هایش را تکرار کند.

اسم علیدوستی، کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه جنگ متوقف نشده، بلکه جغرافیای آن تغییر کرده است، گفت: بحث جنگ از داخل ایران و زدن تاسیسات به دریا منتقل شده است، اما آتش‌بس واقعی اتفاق نیفتاده است.

اگر اراده‌ای برای پذیرش واقعیت وجود داشته باشد، باید دید آیا کنگره تحت ‌فشار جناح‌های مختلف، این تفسیر را می‌پذیرد یا خیر. اگر بپذیرند، یعنی می‌خواهند فرصت دیگری برای ضربه‌ زدن به دست آورند. اما اگر بر این اصل مصر باشند که آتش‌بس جزئی از جنگ است و جنگ متوقف شده، آمریکا به دنبال نجات اعتبار و حیثیت خود است. وی تاکید کرد: ترامپ به دنبال خروج از جنگ با حفظ آبرو است. اگر کنگره جلوی جنگ را بگیرد، ترامپ می‌تواند با یک بازی زرگری بگوید من برنده بودم اما نگذاشتند بجنگم.

در این حالت، هم ترامپ و هم نظام آمریکا از نظر سیاسی نجات پیدا می‌کنند. اما اگر عقلانیتی در آمریکا حکم‌فرما باشد، برای نجات نظام، به‌جای پیش ‌بردن اهداف یک رهبر کم‌عقل، باید جلوی ادامه جنگ را گرفت. اگر جنگ تمام شود، آمریکا مجبور است حداقل‌ها را بپذیرد. حداقل این است که تنگه هرمز باز شود، کشتی‌ها محاصره را بردارند و تحت اختیارات امنیتی جمهوری اسلامی ایران عبور کنند و عوارض بپردازند.

کارشناس مسائل بین‌الملل اظهار کرد: «این تنها راهکاری است که می‌تواند به ‌عنوان یک برد برای آمریکا توجیه شود، در حالی ‌که در باطن، هیچ بردی وجود نخواهد داشت و تنها منافع ایران تامین شده است.

قوانین آمریکا همواره تحت حاکمیت سیاست آن کشور قرار دارند. اگر بخواهند فرصتی به ترامپ بدهند، آتش‌بس را جزئی از جنگ نمی‌دانند و ضربه نهایی را می‌زنند. اما اگر هدف نجات حیثیت آمریکا باشد، مسلما آتش‌بس را جزئی از جنگ نمی‌پذیرند و با تمام‌ کردن جنگ، گزینه نظامی را از روی میز برداشته و به ترامپ اجازه می‌دهند با حفظ ظاهر، از بحران خارج شود.»

ما هیچگاه فراموش نمی‌کنیم رهبر عزیز و شهیدمان فرموده بودند: «دوران بزن، در رو تمام شده» بخواهید بزنید، ضربات بیشتری را خواهید خورد. باید به دشمن متجاوز یادآور شد: اینجا (ایران) غزه، افغانستان و ونزوئلا نیست که بخواهید برنامه‌های‌تان را یک شبه و به سرعت به منصه ظهور برسانید. اقدامات‌تان در توقیف نفتکش‌های ایرانی بی‌پاسخ نمی‌ماند. منتظر ضربات سربازان رئیسعلی دلواری و تنگسیری در آب‌های ایران باشید.