به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شهباز شریف نخست‌ وزیر پاکستان امروز یکشنبه اعلام کرد که فرمانده ارتش این کشور از دریافت پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا خبر داده است.

بر اساس اعلام این رسانه، نخست‌ وزیر پاکستان در این باره گفت که فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش کشورش به او اطلاع داد که پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا دریافت شده است.

این در حالیست که یک منبع دیپلماتیک پاکستانی ساعاتی پیش اعلام کرد که پاسخ ایران اندکی پیش دریافت و به طرف آمریکایی منتقل شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه نیز قبلا چند بار اعلام کرده بود که دیدگاه‌ها و ملاحظات ایران راجع به پیشنهادهای آمریکا، بعد از تکمیل بررسی‌ها و جمع‌بندی نهایی، ارسال خواهد شد.

بر اساس طرح پیشنهادی، در این مرحله مذاکرات متمرکز بر موضوع خاتمه جنگ در منطقه خواهد بود.