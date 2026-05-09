مردم مقابل دشمن ایستادند؛ همه باید برای کشور تلاش کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عبدی در سخنانی با اشاره به حمله متجاوزانه آمریکایی - صهیونیستی به مدرسه «میناب»، اظهار داشت: در کجای دنیا به فجیع‌ترین شکل ممکن دانش‌آموزان یک کشور را با بمب می‌کشند؟

وی گفت: ۱۶۸ کودک به شهادت رسید؛ ولی بدتر این است که یک‌کلام به آن اشاره نمی‌کنند.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کارآفرین مثل کسی که پای لانچر است به یک اندازه برای ایران تلاش می‌کند، گفت: دشمن ایران روی اقتصاد ایران متمرکز شده است.

وی با طرح این سؤال که «کمک در راه است» یعنی بمباران؟ در خود آمریکا این را جنایت می‌دانند، برگشت به عصر حجر، تنگه ترامپ، تمدن کشورتان را از بین می‌برم، کمک است؟ افزود: دو کشور کنار ایران تسلیم آمریکا شدند چه اتفاقی برای آنها رخ داد؟

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد با بیان اینکه دامنه قلعه فلک‌الافلاک را بمباران کردند، مدرسه و بیمارستان را زدند، چرا چون می‌خواهند به منابع ایران برسند، عنوان کرد: دشمن تصور می‌کرد رهبران کشور مقابلش ایستاده‌اند؛ ولی این مردم بودند که مقابل او هستند.

عبدی با تأکید بر اینکه برخی‌ها در مورد نخود در آبگوشت حرف می‌زدند؛ اما هنوز در مورد جنایت مدرسه میناب صحبت نکرده‌اند، ادامه داد: نتانیاهو به کودک‌کشی افتخار می‌کند.

وی بیان داشت: اینجا بزنگاه تاریخی است، نیاز به لکنت‌زبان ندارد و باید موضعت را مشخص کنی، من هم در فضای اقتصادی درد و دل دارم؛ ولی هیچ‌وقت آن را به‌پای یک کشور نمی‌نویسم.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد با بیان اینکه همتباران ما در مقابل آن هلی‌کوپتر چه کردند؟ آن دختربچه کنار پدرش فهمید که به حریم ما تجاوز شده است، کاش برخی‌ها به‌اندازه آن دختربچه وطن‌پرست بودند، افزود: دو کارخانه ما در قم مورد اصابت قرار گرفت؛ اما وقتی جوانان ما از بین رفتند من باید دنبال خسارت باشم؟

وی گفت: در جنگ ۱۲ روزه در کانال شخصی‌ام نوشتم تکلیفم با خودم مشخص است؛ چون مورد تجاوز دشمن قرار گرفتیم، من هم یک سرباز هستم که باید برای این مملکت بجنگم.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد، تصریح کرد: ۳۰ میلیون جان فدا داریم و در هیچ کجای جهان چنین چیزی پیدا نمی‌کنید.