به گزارش خبرگزاری مهر، «پرچم پرنده» تازهترین اثر مرضیه اعتمادی است که به موضوعی ملتهب و متناسب با این ایام برای کودکان میپردازد. این کتاب روایت وسایل اتاق دختری به نام ریحانهسادات است؛ دختری که دو روز و هشت ساعت از زمانی که همراه پدر و مادرش از خانه بیرون رفته میگذرد و هنوز بازنگشته است. شهر آرام نیست و از پشت پنجره، صداهای ترقوتروق بلندی به گوش میرسد؛ صداهایی شبیه رعد و برق که دل هر کسی را میلرزاند. در این بین، اتاق ریحانه ساکت است اما وسایلش آرام و قرار ندارند. هر کدام نگران و چشمبهراهاند و در غیاب او، برای یافتن خبری از صاحب کوچکشان چارهاندیشی میکنند.
اعتمادی که پیش از این آثاری چون «شهید نوید» (خاطرات زندگی شهید مدافع حرم نوید صفری) و «ماهیها به دریا برمیگردند» (روایت همسایگی با یک خانواده فلسطینی) را نوشته، اینبار با توجه به شرایط این روزهای کشور و فضای جنگ تحمیلی علیه ایران، اثری متناسب با حالوهوای کودکان این سرزمین خلق کرده است.
در بخشی از این کتاب آمده است:
قالیچه دورتادور اتاق را نگاه کرد. به پُفالو که رسید، گفت: نه؛ این کار تو نیست. همینطور چشمهایش را چرخاند تا رسید به پرچم ایران. ریحانه این پرچم کاغذی را خیلی دوست داشت. داداش کوچولویش علی، پرچم را نقاشی کرده بود و روز تولدش به او هدیه داده بود. قالیچه گفت: «پرچم! خوب به حرفامون گوش کن، خب؟ تو باید از لای پنجره بری بیرون. خودت رو برسونی پارک پایین خونه، بری توی بقالی محله، بری مسجدی که ریحانه همیشه میره؛ رفیقهاش رو پیدا کنی، همهجا سرک بکشی و از ریحانه خبر بیاری.»
«پرچم پرنده» در 36 صفحه مصور در قطع خشتی، با شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۵۰ هزار تومان در کتابفروشیهای سراسر کشور عرضه شده است.
