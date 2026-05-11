زندگینامه دانشمند ایرانی برای هجدهمین بار تجدید چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب سلول‌های بهاری به قلم بهنام باقری حاصل ساعت‌ها گفت‌وگو با دکتر بهاروند و پژوهشی پرزحمت است که با نثری روان و ساختاری منسجم، خواننده را با فراز و نشیب‌های زندگی شخصی و علمی این چهره برجسته همراه می‌سازد. نویسنده با روایتی صمیمانه و در عین حال مستند، نه‌تنها به بیان دستاوردهای علمی و پژوهشی دکتر بهاروند می‌پردازد، بلکه به انگیزه‌ها، سختی‌ها، دغدغه‌ها و باورهای او نیز نگاهی دقیق دارد.

این اثر موفق به کسب افتخارات متعددی از جمله جایزه بخش ویژه «جلال‌آل‌احمد» و برگزیده نخستین جایزه کتاب «روایت پیشرفت» شده است. همچنین مجموعه تلویزیونی «ذهن زیبا» نیز اقتباسی از این کتاب است.

انتشارات راه‌یار چاپ هجدهم از این کتاب را به همراه دستخط رهبر شهید انقلاب بر این کتاب در آستانه هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب عرضه کرده است. ایشان در این یادداشت ضمن تأکید بر انتشار کتاب «سلول‌های بهاری» فرموده‌اند:«کتاب دکتر بهاروند را منتشر کنید. خدا به آن و به خود آن انسان عزیز برکت دهد و او را برای اسلام و مسلمین حفظ فرماید.»

این کتاب، ضمن به تصویر کشیدن توانمندی‌های علمی کشور، یادآور ظرفیت‌های نهفته در نسل جوان ایران و تأثیر اراده فردی در شکل‌دهی به آینده‌ای روشن است. مطالعه این اثر ارزشمند به علاقه‌مندان به علم، فناوری، زندگینامه‌های الهام‌بخش و تاریخچه پیشرفت‌های علمی ایران توصیه می‌شود.

کتاب «سلول‌های بهاری» در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب و همچنین تارنمای انتشارات راه‌یار به آدرس Rahyarpub.ir دسترس است.