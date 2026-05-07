محسن نادری مدیر سماوا، در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: به عنوان ناشر صوتی که حدود پنج، شش سال است که در حال فعالیت هستیم، اولین تصمیم ما این بود که در شرایطی که طبیعتاً بحرانهایی وجود داشت، کتابهای صوتی سماوا و نیز مجموعههایی برای کودکونوجوان و بخشی نیز برای بزرگسالان را با تخفیفهای ویژه ارائه دهیم تا مردم سهولت بیشتری در دسترسی داشته باشند.
وی ادامه داد: در ایام جنگ استقبال از محصولاتمان بیشتر از روال عادی شد. در شبکههای داخلی مثل بله، کتابهای مناسب کودک و نوجوان را معرفی کردیم تا در آن ایام، علاوه بر سرگرمی، جنبههای آموزشی نیز برایشان داشته باشد. برای بزرگسالان نیز دستهبندیهای مختلفی از محصولات را ارائه دادیم؛ از جمله کتابهای مرتبط با انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و آثاری درباره شناخت اسرائیل .
مدیر سماوا گفت: در تولیدات بیکار نبودیم؛ سعی کردیم حتی با محدودیتهای بیشتر، تولیدمان را حفظ کنیم و آثاری مرتبط با شرایط روز ارائه دهیم. چند کتاب صوتی از انتشارات شهید کاظمی تولید کردیم. همچنین کتاب «ستاره من» که از مجموعه زندگینامههای کوتاه و مفید است، با موضوع زندگی شهید رجایی صوتی شد. از همین مجموعه، خلاصه روایت زندگی شهید بهشتی را نیز ارائه کردیم. یکی از مهمترین کتابهایمان «فانوسی که افسانه نبود» نام داشت که در همان ایام، فرایند ضبط آن نزدیک به ۳۰ ساعت طول کشید و موفق شدیم آن را به مردم برسانیم.
وی یادآور شد: ما پیش از شروع جنگ، برنامهریزی مفصلی برای عید نوروز داشتیم و تقریباً پنج عنوان کتاب طنز تولید کرده بودیم. اما با توجه به فضای عمومی کشور و عزاداری و داغداری مردم، تمام آن برنامهریزیها به هم ریخت. کتابهایی که برای اردیبهشت ماه برنامهریزی کرده بودیم را جلو انداختیم و در شرایطی سخت، مشابه بقیه مردم، مشغول تولید کردیم.
نادری گفت: در استودیو مسائل امنیتی مطرح بود و تیمها به صورت دورکاری فعالیت میکردند. یکی از چالشهای اصلی ما حجم بالای فایلهای صوتی است. معمولاً این فایلها را آپلود میکنیم تا به تهیهکنندگان برسانیم، اما در آن شرایط دانلود از روی موبایل به درستی انجام نمیشد. به ناچار با فلش و هارد، فایلها را جابهجا میکردیم. همچنین ارسال فایلها به پلتفرمها و آپلود آنها با دشواری همراه بود. به هر حال، آن شرایط گذشت و خوشبختانه اتفاق خاصی نتوانست روند ما را متوقف کند.
مدیر سماوا گفت: از همان شنبهای که فضا مساعدتر شد، یکی از کتابهای طنزمان به نام «شوگر چایی» (با خوانش یزدان فتوحی) را رونمایی کردیم. تلاش داریم کتابهایی ارائه دهیم که با گوش دادن به آنها، حال وهوای مردم کمی تغییر کند و روحیه بهتری پیدا کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما، جغرافیا و شرایط خاص کشور تا چه اندازه در تصمیمگیری کسبوکارها تأثیرگذار است، گفت: جغرافیا همیشه در تصمیمگیری کسبوکارها تأثیر میگذارد. کسی که در ژاپن زندگی میکند، خود را برای زلزلههای شدید و وقوع حوادث طبیعی آماده میکند. کسی در آفریقا است یکجور یا نزدیک دریا، حواسش به سیل است. هر جغرافیا ویژگی خاص خود را دارد. جغرافیای ما نیز درگیر وقوع چنین رخدادهایی است که تا حدی اجتنابناپذیر و خارج از اراده ماست.
نادری گفت: در کسبوکارهای بزرگ همواره توصیه میشود که «طرح ب» داشته باشید. به ناشران، به ویژه ناشران صوتی و الکترونیک، میگویم همیشه گزینه جایگزین داشته باشید. مثلاً اگر تبلیغ در اینستاگرام برایتان حیاتی است، همیشه یک کانال فعال در شبکههای داخلی داشته باشید تا بتوانید حرف خود را بزنید. در حوزه تولید نیز همین قاعده جاری است؛ باید همیشه آماده بهرهگیری از امکانات جایگزین متناسب با شرایط جغرافیایی و مختصات کشور خودمان باشید.
