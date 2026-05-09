جان مرشمایر: ایرانی ها پیروز جنگ اخیر هستند 

به گزارش خبرگزاری مهر، جان مرشمایر اندیشمند آمریکایی تصریح کرد که هیچ گزینه نظامی تاثیرگذاری برای حل بحران در تنگه هرمز وجود ندارد، همانطور که برای توقف حملات موشکی علیه ایران نیز هیچ گزینه‌ مفیدی وجود نداشته است.

مرشمایر با اشاره به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد که وی محاصره دریایی ایران را با این امید آغاز کرد که این طرح نتایج ملموسی به دنبال داشته باشد. اگر اظهارات دونالد ترامپ و حامیان وی را دنبال کنید، به این نتیجه می‌رسید که آنها معتقدند که محاصره دریایی برای اینکه به نتیجه برسد- که در زمینه نتیجه بخشی آن نیز تردید جدی وجود دارد- به زمان زیادی نیاز دارد. این در حالی است که عنصر زمان به نفع آمریکا نیست.

وی افزود: لذا به اعتقاد من، این اظهارات به این معنا است که آنها اذعان دارند که محاصره ایران آنگونه که می‌خواستند، ثمرببخش نبوده است و آنها مجبور هستند اقداماتی را برای تسریع در روند تحولات در پیش بگیرند. به این ترتیب می‌توان گفت که هیچ راه حل نظامی در این جنگ وجود ندارد و تمام آنچه که باید انجام شود، رسیدن به توافق با ایرانی‌ها است.

این اندیشمند آمریکایی در پایان تصریح کرد: به این ترتیب می‌توان گفت که ایرانی‌ها پیروز شده‌اند و در این جنگ به پیروزی دست یافته‌اند. طبیعی است که اگر دور میز مذاکرات بنشینیم و برای رسیدن به یک توافق مذاکره کنیم، هر شخصی که از کوچک‌ترین حد فهم و درایت خوردار باشد، به این نتیجه می‌رسد که ایرانی‌ها پیروز این جنگ هستند؛ چرا که ترامپ در نهایت مجبور شد برای رسیدن به این توافق امتیازات زیادی بپردازد.