۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

پویش شاهنامه‌خوانی «چو ایران نباشد، تنِ من مباد» برگزار می‌شود

پویش شاهنامه‌خوانی «چو ایران نباشد، تنِ من مباد» به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این پویش که در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور برگزار می‌شود، اعضای کتابخانه‌های عمومی کشور بر اساس داستان‌های حماسی شاهنامه فردوسی به اجرای نقالی می‌پردازند.

اعضای کتابخانه‌های عمومی کشور می‌توانند برای انتشار آن در فضای مجازی، فیلم‌های ضبط شده را به کانال کتابخانه‌های عمومی هر استان ارسال کنند.

علاقه‌مندان به شرکت در این پویش می‌توانند از روز ۱۹ تا ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، فیلم‌های ضبط شده از اجرای نقالی خود را همراه با مشخصات فردی، به کانال کتابخانه‌های عمومی هر استان در پیام‌رسان «بله» ارسال کنند تا پس از ارزیابی اولیه، در کانال رسمی کتابخانه‌های عمومی استان و شبکه مجازی کتابخوانان منتشر شود.

کد مطلب 6824309
زینب رازدشت تازکند

