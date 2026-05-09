۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

محمدی: نشای ۳۹ درصد از اراضی گیلان انجام شد

رشت- رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از پیشرفت ۹۴ درصدی عملیات شخم در شالیزارهای استان تا ۱۹ اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: تاکنون نشای ۹۲ هزار هکتار معادل ۳۹ درصد از شالیزارها انجام شده است.

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین وضعیت کشت برنج در استان گیلان اظهار کرد: تا تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، عملیات شخم در سطح ۲۲۴ هزار هکتار از اراضی شالیزاری معادل ۹۴ درصد از مساحت قابل کشت استان انجام شده است.

وی افزود: همچنین عملیات خزانه برای سطح ۲۳۰ هزار هکتار معادل ۹۷ درصد از اراضی استان آماده شده که بیانگر آمادگی مطلوب شالیکاران گیلانی برای فصل زراعی جاری است.

محمدی در ادامه با اشاره به روند نشاءکاری در شالیزارها تصریح کرد: تاکنون ۹۲ هزار هکتار از اراضی شالیزاری معادل ۳۹ درصد از سطح زیر کشت برنج استان، نشاءکاری شده و این روند همچنان در حال انجام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به پیشرفت مطلوب عملیات زراعی و تأمین به موقع نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان، پیش‌بینی می‌شود امسال نیز برداشت مناسبی از شالیزارهای استان داشته باشیم.

