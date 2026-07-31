 تنگه هرمز اهرم راهبردی ایران برای تأمین امنیت و منافع ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی سبحانینیا در خطبههای این هفته نماز جمعه قزوین با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به آیات قرآن کریم درباره شرایط جنگ و مواجهه مسلمانان با دشواریها اشاره کرد و اظهار داشت: مؤمنان نباید در برابر سختیها و خسارتها احساس ضعف و ناتوانی کنند، چرا که دشواری و آسیب در میدان تقابل، متوجه طرف مقابل نیز خواهد شد.
وی افزود: قرآن کریم به مؤمنان یادآوری میکند که اگر در مسیر مبارزه با دشمن متحمل آسیب، مجروحیت یا شهادت شدند، نباید تصور کنند که تنها آنان متحمل خسارت شدهاند، بلکه دشمن نیز در این مسیر هزینههایی پرداخت میکند؛ با این تفاوت که کشتهشدگان جبهه ایمان در پیشگاه خداوند جایگاه شهید دارند.
امام جمعه موقت قزوین در ادامه سخنان خود با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حفظ وحدت و یکپارچگی کشور، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب همواره مسئولان کشور را دلسوز و خیرخواه نظام و مردم دانسته و بر ضرورت وحدت و انسجام ملی تأکید کردهاند.
سبحانینیا با بیان اینکه نقد و توصیه در چارچوب حفظ وحدت و یکپارچگی جامعه امکانپذیر است، گفت: همه مسئولان کشور مورد احترام هستند و تلاش آنان برای خدمت به کشور و نظام قابل تقدیر است، اما انتظار میرود در کنار دلسوزی و خیرخواهی، دو مؤلفه مهم شجاعت و درایت نیز در تصمیمگیریها مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اگر یک مسئول بخواهد در مسیر حفظ منافع ملی و صیانت از مصالح کشور موفق باشد، باید سه ویژگی دلسوزی و خیرخواهی، شجاعت و درایت، حکمت و تدبیر را همزمان در تصمیمات خود به کار گیرد.
امام جمعه موقت قزوین ادامه داد: بر این باوریم که دلسوزی و خیرخواهی در میان مسئولان وجود دارد، اما نگرانی این است که گاهی در برخی مواضع، از شجاعت و درایت لازم غفلت شود.
سبحانینیا با انتقاد از بیان برخی اظهاراتی که ممکن است از سوی دشمن به عنوان نشانه ضعف کشور برداشت شود، خاطرنشان کرد: گاهی جملات و مطالبی از زبان برخی مسئولان مطرح میشود که میتواند در داخل یا خارج از کشور به عنوان پیام ضعف تلقی شود.
وی افزود: اگر به بهانه صداقت، مطالبی درباره ضعف اقتصادی، نظامی یا سایر حوزهها به گونهای مطرح شود که دشمن از آن برداشت ضعف کند، ممکن است این تصور برای دشمن ایجاد شود که مسیر فشار بر ایران درست است و باید فشارها را افزایش دهد تا ملت ایران را به زانو درآورد.
امام جمعه موقت قزوین تأکید کرد: انتظار از همه مسئولان ارشد نظام این است که مواضع و سخنان آنان حاکی از قوت، اقتدار و اعتمادبهنفس ملی باشد و این پیام را منتقل کند که ملت ایران با وجود همه دشواریها، مقتدر و مستحکم در مسیر دفاع از کشور و انقلاب ایستاده است.
سبحانینیا با تأکید بر اهمیت نقش مسئولان در تقویت روحیه عمومی جامعه گفت: مواضع مسئولان باید به گونهای باشد که امنیت خاطر مردم، دولتمردان و مسئولان نظام و همچنین آرامش و اطمینان در جامعه تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران در شرایط حساس کنونی بیش از هر زمان دیگری به وحدت، انسجام، شجاعت و تدبیر نیاز دارد و همه باید با حفظ یکپارچگی و ایستادگی، از منافع ملی و دستاوردهای کشور صیانت کنند.
مسئولان در برابر تهدیدات دشمن با شجاعت و اقتدار سخن بگویند
امام جمعه موقت قزوین با تأکید بر ضرورت تقویت شجاعت و تدبیر در میان مسئولان گفت: مواضع مسئولان باید بیانگر اقتدار ملی باشد و دشمن نباید از سخنان آنان پیام ضعف دریافت کند.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره شرایط جنگ و خسارتهای واردشده به مسلمانان اظهار کرد: خداوند در قرآن یادآوری میکند که مؤمنان نباید تصور کنند تنها آنان متحمل خسارت شدهاند، بلکه دشمن نیز در میدان نبرد متحمل آسیب و خسارت میشود.
وی با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب به مسئولان برای حفظ وحدت و یکپارچگی کشور افزود: همه مسئولان کشور دلسوز و خیرخواه نظام و مردم هستند و باید در مسیر وحدت و انسجام حرکت کنند، اما در کنار دلسوزی و خیرخواهی، شجاعت و سیاست، درایت و حکمت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: برای حفظ منافع ملی، مسئولان باید سه مؤلفه دلسوزی، شجاعت و درایت را در تصمیمگیریها و مواضع خود مورد توجه قرار دهند.
وی با انتقاد از برخی اظهارنظرهایی که به گفته او ممکن است از سوی دشمن به عنوان «پیام ضعف» برداشت شود، بیان کرد: اگر به بهانه صداقت، مطالبی درباره ضعف اقتصادی، نظامی یا دیگر مسائل کشور بیان شود که دشمن از آن برداشت ضعف کند، ممکن است دشمن تصور کند مسیر فشار بر ایران درست است و فشارها را افزایش دهد.
سبحانینیا ادامه داد: انتظار ملت از مسئولان ارشد نظام این است که مواضع و سخنان آنان بیانگر قوت و اقتدار ملی باشد و نشان دهد ملت ایران با قدرت و استحکام در کنار رهبری ایستاده و از انقلاب اسلامی دفاع میکند.
تأکید بر توجه به هزینهها و چالشهای آمریکا
امام جمعه موقت قزوین در ادامه با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: در کنار توجه به خسارتهایی که به کشور وارد میشود، باید آسیبها و هزینههایی را که دشمن نیز متحمل میشود مورد توجه قرار داد.
وی با اشاره به حضور نیروهای آمریکایی در منطقه اظهار کرد: یکی از چالشهای آمریکا، دشواری تأمین نیروی انسانی برای حضور نظامی در منطقه است؛ چراکه نیروهای آمریکایی هزاران کیلومتر دورتر از کشور خود در منطقه حضور دارند و انگیزه آنان با نیروهایی که برای دفاع از اعتقادات و سرزمین خود میجنگند متفاوت است.
سبحانینیا همچنین به حضور پایگاههای نظامی آمریکا در برخی کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: مسئله حضور نیروهای آمریکایی و پایگاههای این کشور در کشورهای منطقه، به تدریج با حساسیت و نارضایتی بیشتری مواجه شده است.
وی بازگشت کشتهشدگان و مجروحان آمریکایی، فشارهای سیاسی داخلی در این کشور و هزینههای سنگین نظامی را از دیگر چالشهای آمریکا برشمرد و افزود: کمبود یا نیاز به انتقال تجهیزات نظامی از فاصلهای بسیار دور، هزینههای سنگینی برای آمریکا ایجاد میکند.
امام جمعه موقت قزوین همچنین با اشاره به آنچه «کاهش اعتبار آمریکا در افکار عمومی جهان» خواند، اظهار کرد: این مسائل باید از سوی مردم و فعالان فضای مجازی مورد توجه و رصد قرار گیرد تا ابعاد مختلف هزینههای حضور آمریکا در منطقه برای افکار عمومی روشنتر شود.
وی با بیان اینکه مقاومت ملت ایران میتواند هزینههای فشار و حضور آمریکا در منطقه را افزایش دهد، گفت: استمرار مقاومت و ایستادگی ملت ایران میتواند آمریکا را به تجدیدنظر در سیاستهای منطقهای خود وادار کند.
تنگه هرمز اهمیت راهبردی دارد
سبحانینیا در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تنگه هرمز پرداخت و اظهار کرد: گاهی گفته میشود تنگه هرمز اهمیت چندانی ندارد و میتوان از آن صرفنظر کرد، اما چنین نگاهی صحیح نیست.
وی افزود: اگر کنترل و اهمیت راهبردی تنگه هرمز از دست برود، بازگرداندن شرایط به وضعیت گذشته آسان نخواهد بود و طرف مقابل تلاش خواهد کرد شرایطی ایجاد کند که امکان اعمال مجدد چنین ظرفیتی برای ایران دشوار شود.
امام جمعه موقت قزوین با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز ادامه داد: این منطقه از جهات مختلف برای کشور اهمیت دارد و باید ابعاد اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی آن مورد توجه قرار گیرد.
تنگه هرمز از مؤلفههای مهم تأمین امنیت ملی است
سبحانینیا در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه تأمین امنیت مهمترین وظیفه هر حاکمیت و دولت است، اظهار کرد: بزرگترین خواسته یک حکومت، تأمین امنیت ملی است و پس از آن موضوعاتی مانند رفاه اقتصادی و فرهنگی اهمیت پیدا میکند؛ چراکه بدون امنیت، تحقق سایر اهداف جامعه نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه اهمیت امنیت یک مسئله عقلانی و نه صرفاً دینی است، افزود: همه کشورها به دنبال تأمین امنیت خود هستند و حتی دشمنان نیز اقدامات خود را با ادعای تأمین امنیت توجیه میکنند؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز باید از همه ظرفیتهای خود برای صیانت از امنیت ملی استفاده کند.
امام جمعه موقت قزوین تنگه هرمز را یکی از ابزارهای مهم در تأمین امنیت کشور دانست و گفت: با در اختیار داشتن و کنترل تنگه هرمز میتوان تا حد زیادی از اقدامات ناامنکننده در منطقه جلوگیری کرد و اجازه نداد هرگونه سلاح و تجهیزاتی بدون کنترل وارد منطقه شود یا پایگاههای نظامی جدید دشمن در خلیج فارس ایجاد شود.
وی همچنین تنگه هرمز را دارای ظرفیت اقتصادی دانست و تصریح کرد: کنترل این منطقه میتواند زمینه درآمدزایی برای کشور را فراهم کند و بخشی از مشکلات اقتصادی مناطق جنوبی کشور را کاهش دهد.
سبحانینیا ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیتهای تنگه هرمز، امکان ایجاد اهرم فشار برای بازپسگیری اموال بلوکهشده ایران در خارج از کشور است. اگر کنترل تنگه هرمز در اختیار ایران باشد، کشورهایی که اموال ایران را مسدود کردهاند نیز در برابر فشارهای متقابل قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در تجارت جهانی اظهار کرد: بر اساس آمارهای مطرحشده، حدود ۲۵ تا نزدیک به ۳۰ درصد تجارت جهانی از مسیر خلیج فارس عبور میکند؛ بنابراین این منطقه از اهمیت اقتصادی و راهبردی بسیار بالایی برخوردار است و ایران باید از ظرفیتهای آن برای تأمین منافع ملی استفاده کند.
امام جمعه موقت قزوین همچنین تنگه هرمز را ظرفیتی برای اعمال فشار سیاسی بر کشورهایی دانست که به گفته وی از مخالفان جمهوری اسلامی حمایت میکنند و افزود: در طول دهههای گذشته برخی کشورها به گروههای مخالف، تجزیهطلب و معاند جمهوری اسلامی پناه دادهاند و حفظ اقتدار ایران در تنگه هرمز میتواند یکی از ابزارهای اعمال فشار سیاسی برای پیگیری منافع کشور باشد.
وی در پایان با آرزوی پیروزی برای نیروهای مسلح و رزمندگان کشور، اظهار کرد: امیدواریم به لطف خداوند متعال پیروزی و نصرت نصیب کشور و رزمندگان سپاه و ارتش شود و جمهوری اسلامی ایران با قدرت از منافع و امنیت ملی خود دفاع کند.
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