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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

از ترس ورود به جنگ ایران؛ اروپایی‌ها جلوی چشم ترامپ ظاهر نمی‌شوند

از ترس ورود به جنگ ایران؛ اروپایی‌ها جلوی چشم ترامپ ظاهر نمی‌شوند

نشریه پولیتیکو با اشاره به جنگ ایران به تلاش‌های سران اروپایی برای دور ماندن از چشم ترامپ اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر نشریه پولیتیکو گزارش داد که سران اروپایی تلاش می‌کنند مقابل چشم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ظاهر نشوند تا وی از آنها برای مداخله در جنگ با ایران درخواست نکند.

جویل لینانماکی یکی از مسئولان سابق وزارت خارجه فنلاند تاکید کرد که در شرایط کنونی سران اروپایی تمام تلاش خود را می‌کنند تا به دور از چشم ترامپ باقی بمانند.

وی اضافه کرد که در حال حاضر احساس غالب در اروپا خستگی است چرا که هر زمان جنگ متوقف می‌شود به دنبال آن مجدداً تنش‌ها تشدید می‌شود.

لازم به ذکر است که پیشتر اروپایی‌ها به درخواست‌های ترامپ در خصوص تنگه هرمز و مقابله با ایران پاسخ منفی داده بودند.

کد مطلب 6904431

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