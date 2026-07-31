به گزارش خبرگزاری مهر نشریه پولیتیکو گزارش داد که سران اروپایی تلاش می‌کنند مقابل چشم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ظاهر نشوند تا وی از آنها برای مداخله در جنگ با ایران درخواست نکند.

جویل لینانماکی یکی از مسئولان سابق وزارت خارجه فنلاند تاکید کرد که در شرایط کنونی سران اروپایی تمام تلاش خود را می‌کنند تا به دور از چشم ترامپ باقی بمانند.

وی اضافه کرد که در حال حاضر احساس غالب در اروپا خستگی است چرا که هر زمان جنگ متوقف می‌شود به دنبال آن مجدداً تنش‌ها تشدید می‌شود.

لازم به ذکر است که پیشتر اروپایی‌ها به درخواست‌های ترامپ در خصوص تنگه هرمز و مقابله با ایران پاسخ منفی داده بودند.