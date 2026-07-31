به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران از چهارمین رویداد آیینی محرم شهر در میدان آزادی بازدید کرد. او در حاشیه این بازدید گفت: ملت ما مبعوث شد تا هم در جهت صیانت از انقلاب اسلامی قیام کنند و هم میراث بزرگی که از انبیا و اولیای الهی به ما رسیده است را پاسداری کنند. ملت ما مبعوث شد تا به خونخواهی امامش بپردازد و از همه دشمنان انتقام بگیرد. این ملت با همه وجود با رهبرش، حضرت آیت الله مجتبی خامنه ای بیعت میکند و اجازه نمیدهد تعرض به ایران اسلامی عادی بشود و هزینههایی را برای دشمن ایجاد میکند که جرات تعرض مجدد را از او بگیرد.
وی با اشاره به حضور مردم در خیابانها در بیش از ۱۵۰ شب پس از شهادت رهبر شهید انقلاب گفت: مردم ما همه دارایی و سرمایه خود را به میدان آورده تا به جهانیان بگویند ملت ایران بینظیر است، همانطور که رهبر شهیدش بینظیر بود و رهبر جدیدش بینظیر است. فلذا هر خدماتی که به این ملت مبعوث شده، داده میشود، هیچ است. مدیریت شهری هم تلاش میکند خدماتی را در قالبهای مختلف به شهروندان ارائه بدهد، اما معتقدم این اقدامات در برابر عظمت این مردم ناچیز است.
شهردار تهران درباره برپایی رواق دارالذکر در محرم شهر که نمادی از مزار رهبر شهید انقلاب است، گفت: مردم ما ۳۷ سال تربیت شده مکتب رهبر مجاهد و شهید هستند و از او یاد گرفتند که چگونه حیات درستی داشته باشند تا بتوانند به وظیفه خود به درستی عمل کنند. این رواق حال و هوای ویژهای داشت و مردم به یاد او لحظاتی دلتنگش میشدند.
زاکانی درباره اربعین امسال و پیام مقاومت و خونخواهی مردم ایران گفت: پرچمهای خونخواهی که زائران اربعین در دست خود دارند، معانی زیادی دارد که مهمترین آن مقابله با جریان ظلم بزرگ در عالم است. اگر در زیارت عاشورا دعا میکنیم که در رکاب امام منصور باشیم، نشانی از همین موضوع است. امیدوارم ریشه ظلم و ستم در منطقه ما برچیده شود.
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