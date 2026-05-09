به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در حاشیه دومین جلسه کارگروه امور زیربنایی لرستان با بررسی ۱۸ پرونده از شهرستان‌های مختلف، اظهار داشت: این تعداد پروژه با مشارکت فعال اعضای جلسه، اکثر موارد مطرح‌شده به تصویب رسید.

وی با اشاره به اینکه مقرر شد دستگاه‌های صادرکننده موافقت اصولی، گزارشی از عملکرد مصوبات سال قبل ارائه دهند، گفت: باتوجه‌به اینکه بیش از ۲۵۰ مصوبه در سال گذشته داشتیم که به تأیید شورای برنامه‌ریزی استان نیز رسیده، از دستگاه‌های متولی خواسته شد میزان اجرای این مصوبات و تعداد اشتغال ایجادشده در لرستان را گزارش کنند تا اعضای کارگروه در جریان دقیق نتایج تصمیمات قبلی قرار گیرند.

معاون عمرانی استانداری لرستان، گفت: همچنین بر اساس ویژگی‌های هر شهرستان، تأکید شد فرمانداران با دستگاه‌های صادرکننده موافقت اصولی هماهنگی کامل داشته باشند تا اولویت‌های واقعی هر منطقه در دستور کار قرار گیرد.

مجیدی با اشاره به رویکرد جدید کارگروه برای جلوگیری از اتلاف وقت و سرمایه متقاضیان، تصریح کرد: چنانچه سیاست یک شهرستان نسبت به موضوع خاصی منفی باشد و برنامه‌ای برای ایجاد آن فعالیت در آن منطقه وجود نداشته باشد، در همان ابتدا نباید موافقت اصولی صادر شود تا مردم پس از طی یک فرایند چندماهه و صرف هزینه، در انتهای مسیر متوجه شوند که آن شغل قابلیت اجرا ندارد.

وی تصریح کرد: با این تصمیمات و رویکردهای نوین، امیدواریم شاهد تسریع در صدور مجوزها و هدفمند شدن سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان لرستان باشیم.