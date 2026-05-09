پوتین: روسیه برای آزادسازی اروپا سختی های زیادی را متحمل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی امروز خود به مناسبت روز پیروزی بر نازیسم تأکید کرد که مردم روسیه میراث و وصایای سربازان پیروزی را که بخش جداییناپذیری از هویت ملی و حافظه تاریخی روسیه است، مقدس میشمارند.
پوتین در هشتاد و یکمین سالروز پیروزی بر نازیسم با اشاره به اینکه پیروزی همیشه همراه ما بوده و خواهد بود، تاکید کرد: ما وظیفه مشترک خود را در دفاع از منافع و آینده میهنمان درک میکنیم و آن را با سپاسگزاری عمیق از نسل بزرگ پیروزمندان جشن میگیریم.
پوتین با اشاره به اینکه، عشق به میهن نیرویی است که تمام روسیه را متحد میکند، تصریح کرده که حفظ یاد و خاطره جنگ، افتخاری برای روسهاست.
وی با تاکید بر اینکه نظامیان روسی فداکاریهای عظیمی برای آزادی و کرامت مردم اروپا در جنگ جهانی دوم انجام دادند، تصریح کرد که آغاز جنگ بزرگ میهنی یکی از غمانگیزترین تاریخها در تاریخ روسیه است. نازیها به طور خیانتکارانه به اتحاد جماهیر شوروی حمله کردند و هدفشان نابودی و به بردگی کشیدن مردم چندملیتی آن بود.
پوتین حفظ یاد و خاطره جنگ بزرگ میهنی را افتخاری برای روسها دانست و تاکید کرد که وفاداری به میهن بالاترین حقیقتی است که میتواند میلیونها شهروند را متحد کند، و قهرمانی مردم در اتحاد جماهیر شوروی این موضوع را ثابت کرد.
رئیس جمهور روسیه افزود که شجاعت و فداکاری مردم روسیه در طول سالهای جنگ بزرگ میهنی آنها را بر دشمن برتری داد و ایمان به پیروزی را تقویت کرد. قهرمانیهای بزرگ نسل پیروزمندان، الهامبخش شرکتکنندگان در عملیات نظامی ویژه است.
وی با اشاره به اینکه رزمندگان ویژه ارتش روسیه در برابر تجاوزات مورد حمایت ناتو مقاومت میکنند، تصریح کرد که پیروزی تنها از سوی رزمندگان در میدان نبرد به دست نمیآید، بلکه همه کسانی که در پشت جبهه نیز کار میکنند، همه با هم پیروزی را میسازند.
پوتین با تاکید بر اینکه روسیه برای آزادسازی اروپا سختی های زیادی را متحمل شد، ادامه داد: سرنوشت روسیه را مردم این کشور میسازند، و فرقی نمی کند که تکنیکهای جنگی چقدر تغییر کند، روسیه در حال توسعه سلاحهای مدرن بر اساس تجربه رزمی خود است.
