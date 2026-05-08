به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، کاخ ریاستجمهوری روسیه (کرملین) اعلام کرد که روسیه با طرح دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا برای آتشبس ۹ تا ۱۱ ماه جاری میلادی موافقت کرده است.
در همین راستا «یوری اوشاکوف» معاون کرملین، اعلام کرد که توافق بر سر آتشبس از ۹ تا ۱۱ مه و تبادل زندانیان با کییف بر اساس فرمول «هزار در برابر هزار» در جریان تماسهای تلفنی با دولت ترامپ حاصل شده است.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در چارچوب روند مذاکراتی با میانجیگری طرف آمریکایی، موافقت روسیه را با مبادله یک هزار اسیر در مقابل یک هزار اسیر دریافت کردیم. آتشبس نیز از نهم تا ۱۱ ماه جاری میلادی برقرار خواهد بود.»
