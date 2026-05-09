۳۴۰۰ پروژه عمرانی بسیج سازندگی در مازندران اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلیمان نژاد ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات این سازمان در استان از اعزام نیروهای جهادی برای مرمت خانه های آسیب دیده ناشی از جنگ رمضان خبر داد و گفت: این‌ها نیروهای تخصصی به صورت جهانی بین ۵ روز تا ۱۰ روز بر رای خدمت رسانی اعزام می سوند.

وی از اجرای سه هزار پروژه عمرانی در استان خبر داد و گفت: این پروژه ها در مناطق مختلف در حال اجرا است.

وی اعلام کرد: تمام خدمات ارائه‌شده توسط بسیج سازندگی در سامانه‌ای به نام سامانه اطلس ثبت و ضبط می‌شوند تا روند اقدامات شفاف و قابل رصد باشد.

سلیمان نژاد افزود: در سال گذشته، در سطح پهنه جغرافیایی استان، ۳۴۰۰ گروه بسیجی به مناطق مختلف اعزام شدند و خدمات متنوعی ارائه کردند. این خدمات شامل تأمین جهیزیه برای نیازمندان آغازگر زندگی مشترک، توزیع ۱۵۰ بسته نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان محروم و ارائه سبد معیشتی به خانواده‌های نیازمند بود.

سلیمان‌نژاد همچنین به فعالیت‌های حوزه سلامت و تغذیه اشاره کرد و گفت: توزیع غذای گرم در مناسبت‌های مختلف مانند اربعین و ارائه خدمات پزشکی به ادوار مختلف نیازمندان انجام شد که در مجموع بیش از ۲۸۰ هزار پرس غذا بین نیازمندان توزیع شد.

وی در ادامه به آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد اشاره کرد و افزود: در سال گذشته، با همکاری خیرین، آزادی ۲۰۰ زندانی انجام شد و همچنین تهیه و توزیع ۶ هزار دست لباس مناسب فصل سرد برای نیازمندان نیز در دستور کار قرار گرفت.

مسئول بسیج سازندگی مازندران تأکید کرد: تمام این اقدامات با شناسایی دقیق توسط پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج صورت گرفت تا خدمات به دست نیازمند واقعی برسد.

گسترش خدمات عمرانی و پروژه‌های بزرگ استانی

وی در ادامه درباره پروژه‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی بسیج سازندگی گفت: خیر و برکت وجود خیرین و مشارکت مردم در انجام این پروژه‌ها بسیار مؤثر بوده است. مشارکت مردم، مسئولین و نهادها شرط موفقیت هر کار جمعی است و بدون آن فعالیت‌ها دچار اختلال می‌شوند.

وی گفت: براساس آمار سال گذشته، اقدامات عمرانی شامل ۱۸۰ مورد راه‌های دسترسی روستایی و جاده‌های بین مزارع، ۲۲۰ مورد طرح‌های آبرسانی، و ۷۳۵ مورد احداث و مرمت مسکن محرومین بوده است. همکاری با کمیته امداد، بنیاد مسکن، اداره آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی و اداره راه در این پروژه‌ها صورت گرفته است.

این مسئول ادامه داد: در حوزه مدیریت بحران، ۲۹ مورد لایروبی و ساماندهی رودخانه و ۴۰ مورد اقدامات حفاظتی انجام شد. همچنین پروژه‌های مخابراتی شامل نصب و مرمت حدود ۲۰ مورد فیبر نوری و پروژه‌های کوچک حدود ۳۲۰ مورد اجرایی شد. احداث پل‌های روستایی با نگاه به مدیریت بحران ۱۹ مورد و اماکن ورزشی شامل ۵ سالن و زمین ورزشی نیز به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی افزود: امروز سازمان بسیج سازندگی با تخصص و تجربه خود، پروژه‌های بزرگ استانی که معمولاً باید توسط پیمانکاران ملی انجام شود را اجرا می‌کند. از جمله این پروژه‌ها، پروژه‌های اعتبارات استانی و پروژه ورزشگاه ۵۰۰۰ نفره جویبار است که در دست شرکت زیرساخت وزارت ورزش است و به تدریج وارد بهره‌برداری می‌شود. هدف از این پروژه‌ها ارتقای توانمندی ورزشی استان و استفاده از ظرفیت میزبانی کنگره شهداست.