 پروژه آبرسانی مجتمع شبان ارومیه با ۳۳ روستا شهریورماه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نجفی صبح یکشنبه در بازدید از طرح های آبرسانی، پروژه آب رسانی به روستاهای مجتمع شهید شبان ارومیه را یکی از مهمترین پروژه های استانی و کشوری به لحاظ تامین آب پایدار روستاهای بخش انزل و نازلو عنوان و هدف از اجرای آن را بهره مندی اهالی ۳۳ روستا از نعمت آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار اعلام کرد.

وی، احجام کلی پروژه را ۱۵۰ کیلومتر لوله گذاری با سایزهای مختلف شامل خط انتقال و شبکه توزیع آب و احداث ایستگاه های پمپاژ و مخازن بین راهی عنوان کرد و افزود: خط انتقال اصلی این پروژه بطول حدود ۶۰ کیلومتر از رودخانه نازلو واقع در روستای چناقلو تا روستای قره باغ ادامه داشته و در حال اجرا است.

وی گفت: عملیات اجرایی این پروژه مذکور از سالیان گذشته آغاز و طی سال ۱۴۰۴ با هماهنگی و همکاری ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، استانداری و سایر ارگانهای مربوطه با تخصیص بخشی از اعتبارات مورد نیاز شدت بیشتری یافت و در سال جاری نیز ۴ پیمانکار فعال در بخشهای مختلف در حال اجرای پروژه هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی بابیان اینکه فاز اول پروژه با ۴۰ کیلومتر خط انتقال از منشاء تامین آب در رودخانه نازلو چای شروع و تا بخش قوشچی ادامه دارد، اظهار کرد: لوله گذاری در این مسیر با لوله به اتمام رسیده و بخشی از نقاط اتصال بنا به عللی از جمله وجود معارضین مختلف باقی مانده که امید می رود تا پایان تیر ماه سال جاری به بهره برداری برسد.

وی گفت: فاز دوم پروژه نیز بطول حدود ۲۴ کیلومتر از بخش قوشچی تا روستای قره باغ ادامه داشته و لوله گذاری در این مسیر نیز با لوله های پلی اتیلن با سایزهای ۲۰۰ الی ۷۵ میلیمتر انجام و تاکنون در حدود ۶ کیلومتر لوله گذاری و ۹ کیلومتر حفاری انجام شده است.

نجفی عمده احجام دیگر در این مرحله را احداث ۲ باب ایستگاه پمپاژ به ظرفیت هر کدام ٨۰ مترمکعب اعلام کرد و افزود: در مسیر خط انتقال این پروژه، دو باب ایستگاه پمپاژ بصورت مخازن ۵۰۰ و یک هزارمترمکعبی طراحی شده است.

وی یادآور شد: با توجه به محدودیت زمانی از منظر بهره برداری از پروژه در تیر ماه سال جاری، از روشهای نوین احداث مخازن بصورت پیش ساخته استفاده گردیده و با انعقاد قرارداد با پیمانکار ذیصلاح، تاکنون از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: کل پروژه در شهریور ماه سال جاری به اتمام رسیده و اهالی ۳۳ روستای مجتمع شهید شبان ارومیه از نعمت آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار بهره مند شوند.