به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره در این خصوص اظهار کرد:در چند سال اخیر یکی از رویکردهای کمیته امداد تمرکز بر توانمندسازی فکری، اقتصادی و اجتماعی مددجویان از طریق برنامه‌های مدون ، مستمر و گسترده‌ای در حوزه‌های تخصصی آموزشی و زمینه‌سازی کسب مهارت‌های شغلی افراد تحت حمایت بوده است و این نهاد تلاش می‌کند تا مسیر رسیدن به استقلال مالی و خوداتکایی اقتصادی را برای خانواده ها هموار سازد.

وی افزود: بر همین اساس کمیته امداد هرمزگان، با هدف ایجاد شرایط مناسب جهت مهارت افزایی افراد مستعد اشتغال در خانواده‌های تحت حمایت، در طی سال گذشته، علاوه بر اجرای طرح تابستانه مهارت برای ۱ هزار و ۸۶۹ نفر از نوجوانان تحت پوشش، آموزش‌های پایدارسازی و توسعه مشاغل را برای ۴ هزار و ۶۸۲ نفر از مجریان طرحهای اشتغال و برای ۲ هزار و ۵۴۶ نفر از مستعدین اشتغال نیز دوره‌های آموزشی مهارتی و فنی و حرفه‌ای متنوعی برگزار نموده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: این آموزش‌ها که با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای و آموزشگاه‌های معتبر و دارای مجوز رسمی در سراسر استان برگزار گردیده وشامل : رشته‌های شغلی نظیر خیاطی، آرایشگری( زنانه و مردانه)، تعمیرات موبایل، تولید انواع صنایع دستی، آشپزی، برقکار صنعتی و ساختمانی، تعمیرکار خودرو ، هوش مصونعی و رشته های مرتبط با رایانه و ... بوده که برای بهره مندی مددجویان از این دوره‌های آموزشی، اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از منابع حوزه معاونت اشتغال و خودکفایی و بنیاد حیات کمیته امداد هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان هدف اصلی برنامه‌های آموزش تخصصی و مهارتی این نهاد را سوق دادن مددجویان به بازار کار و استقلال اقتصادی آنها در آینده عنوان کرد و بیان داشت: پس از اتمام دوره‌های آموزشی، کمیته امداد با ارائه مشاوره‌های شغلی، اعطای تسهیلات بانکی بلند مدت قرض‌الحسنه و همچنین معرفی افراد متخصص و جویای کار به بنگاه‌های اقتصادی معتبر و نیازمند به نیروی کار، توانسته است در سال گذشته تعداد ۵ هزار و ۳۴۵ فرصت شغلی به منظور راه اندازی کسب و کارهای موفق و زمینه ی کسب درآمد پایدار برای ۶ هزار و ۸۳۵ نفر از جامعه هدف خود را فراهم نماید.

وی در پایان تأکید کرد: این فعالیت‌ها و برنامه‌های توانمندسازی مددجویان در سال جاری نیز اجرایی شده و با همکاری مؤسسه‌های آموزشی معتبر و ذی صلاح و مراکز فنی‌ و حرفه‌ای استان در حال گسترش است تا بتوانیم فرصت‌های شغلی نوین و جدیدی را با بهره‌گیری از مزیت‌های منطقه ای و ظرفیت‌های آموزشی و مناسب بازار کار استان، برای مستعدین اشتغال فراهم آوریم.