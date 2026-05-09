به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی ظهر شنبه در نشست با مدیران دانشگاهی استان با گرامیداشت هفته معلم، کار و کارگر، عنوان کرد: دانشگاه علمی کاربردی از یک سو به علم و معلم مرتبط است و از سوی دیگر به کار و کارگر پیوند میخورد.
وی با تأکید بر کاربردی بودن علوم تجربی افزود: اگر این علوم صرفاً نظری باقی بمانند، فایدهای ندارند و جنبه نظری تنها مقدمهای برای عمل محسوب میشود.
نماینده ولی فقیه در مازندران خاطرنشان کرد: هرچند ممکن است برخی دانشگاهها رسماً عنوان علمی کاربردی را یدک نکشند، اما عملاً چنین رویکردی دارند؛ برای نمونه در علوم پزشکی دو سال اول به علوم پایه اختصاص دارد و سپس دانشجویان برای کاربرد آموختههای خود راهی بیمارستانها میشوند.
وی ادامه داد: دانشگاههایی که صرفاً به آموزش نظری اکتفا کرده و مدرکی صرفاً کاغذی به دانشجو میدهند، بدون ایجاد توانایی عملی، نه خدمتی انجام دادهاند و نه فایدهای دارند و بسیاری از فارغالتحصیلان چنین مراکزی مجبور میشوند دوباره به مراکز مهارتآموزی مراجعه کنند.
آیتالله محمدی لائینی افزود: وزارت آموزش عالی باید از تأسیس و فعالیت دانشگاههایی که تنها به تئوریپردازی سطحی میپردازند جلوگیری کند. در این مراکز نه آموزش جدی وجود دارد و نه ارزشیابی دقیق و نمرهها به سادگی داده میشود و باید در برابر این وضعیت ایستاد.
امام جمعه ساری با بیان اینکه حریم علم مقدس و محترم است، اظهار کرد: هم باید به جنبههای نظری احترام گذاشت و هم نظریهها را به عرصه عمل رساند؛ این تلفیق ضروری و زیربنای نظام آموزشی است.
وی خاطرنشان کرد: نیروی انسانی در رشد و توسعه جامعه حرف اول را میزند، اما به شرطی که درست تربیت شده باشد؛ موفق، شایسته و علمی‑کاربردی. آیتالله محمدی لائینی همچنین افزود: آسیبها، ضعفها، کمبودها و نقصها وجود دارد و باید برطرف شوند؛ برخی مشکلات در بنیان نظری است و برخی دیگر در اجرا و عمل.
نماینده ولی فقیه در مازندران اعلام کرد: رویکرد علمی کاربردی در اصل سیاست و مبانی نظری ضروری است، اما در عمل دانشگاهها ممکن است با ضعفها و نواقص مواجه شوند و باید مسیر را هموار کرد و موانع را برداشت.
وی در پایان با تأکید بر توجه به کاربرد علمی افراد ماهر و تجربی گفت: بسیاری از انسانها مهارتهای بسیار خوبی دارند، مانند سفالگر یا نجار ماهر؛ این افراد شاید به دانشگاه نرفته باشند، اما کارشان علمی است و میتوان با اعطای مدرک، تجربه و مهارت آنان را به رسمیت شناخت، چرا که تجربه جایگاه والایی دارد.
