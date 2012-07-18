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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۰

فیض:

300 رشته جدید در دانشگاه علمی کاربردی راه اندازی می شود

300 رشته جدید در دانشگاه علمی کاربردی راه اندازی می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی دانشگاه علمی و کاربردی کشور، از راه اندازی 300 رشته جدید در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فیض ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح کانون بسیج دانشگاه علمی کاربردی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: امسال 100 رشته در این دانشگاه به دلیل نظری بودن منحل می شود و 100 رشته نیز تغییر عنوان می یابد.
 
وی از ایجاد نظام جامع مهارت و فناوری کشور خبر داد و اظهارداشت: این نظام با هدف ارتقاء سطح آموزش و مهارت
فناوری، نظام ارزیابی سلامت حرفه ای و نظام شرایط احراز شغل در کشور ایجاد می شود.
 
وی در ادامه با اشاره به تصویب نظام جامع مهارت و فناوری در سال گذشته تصریح کرد: این نظام با توجه به ظرفیت و جایگاهی که برای آن در نظر گرفته شده مشکلات بخش خصوصی در حوزه آموزش فنی و حرفه ای را برطرف خواهد کرد.
 
فیض بیان کرد: این طرح براساس مصوبه دولت در آبان ماه سال گذشته به دانشگاه علمی کاربردی ابلاغ شده و دانشگاه و همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه علمی کاربردی عضو این نظام هستند.
 
معاون فرهنگی دانشگاه علمی و کاربردی کشور یادآورشد: در حال حاضر 450 هزار دانشجو در سطح 930 مرکز و 600 رشته آموزشی مشغول به تحصیل هستند.
 
وی در پایان عنوان کرد: دانشگاه علمی و کاربردی تمام توان خود را برای تربیت نیروی انسانی ماهر و توانمند به کار گرفته است.
 
فیض اظهارداشت: برخورداری از نیروی انسانی با دانش و مهارت دغدغه مسئولین این دانشگاه بشمار می رود و اهداف خود را نیز در همین راستا ترسیم کرده است.
کد مطلب 1653453

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