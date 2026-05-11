پنج معلم مدارس شاهد همدان عنوان معلم نمونه کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق احمدی اظهار کرد: در هفته معلم امسال، پنج نفر از همکاران فرهنگی مدارس شاهد استان موفق شدند در فرآیند ارزیابی و انتخاب معلمان نمونه، این عنوان را کسب کنند.

وی افزود: در بخش معلمان «فاطمه محمدی» شعار از مدرسه شاهد ابتدایی شهید سلیمانی شهرستان بهار و «فاطمه دماوندی» از دبستان شاهد زنده‌یاد عباس مرادی جورابی ملایر به عنوان معلم نمونه معرفی شدند.

رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به نتایج بخش کارکنان تخصصی راه‌یافته به مرحله استانی ادامه داد: «زهرا فضلی» مدیر دبیرستان شاهد حضرت مریم (س) تویسرکان و «هوشنگ امیری» مدیر مدرسه شاهد ابتدایی شهید طالبیان نهاوند، عنوان مدیر نمونه راه‌یافته به مرحله استانی را کسب کردند.

وی ادامه داد: همچنین «حسن جعفری ثمر» معاون اجرایی دبیرستان شاهد شهید تیموری ناحیه یک همدان موفق به کسب عنوان معاون نمونه شد.

رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش استان همدان ضمن تبریک به این فرهنگیان برگزیده، از تلاش‌های معلمان و مدیران مدارس شاهد در ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی قدردانی کرد.