۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

پنج معلم مدارس شاهد همدان عنوان معلم نمونه کسب کردند

همدان- رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش همدان از کسب عنوان معلم نمونه توسط پنج نفر از فرهنگیان مدارس شاهد این استان در هفته بزرگداشت مقام معلم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق احمدی اظهار کرد: در هفته معلم امسال، پنج نفر از همکاران فرهنگی مدارس شاهد استان موفق شدند در فرآیند ارزیابی و انتخاب معلمان نمونه، این عنوان را کسب کنند.

وی افزود: در بخش معلمان «فاطمه محمدی» شعار از مدرسه شاهد ابتدایی شهید سلیمانی شهرستان بهار و «فاطمه دماوندی» از دبستان شاهد زنده‌یاد عباس مرادی جورابی ملایر به عنوان معلم نمونه معرفی شدند.

رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به نتایج بخش کارکنان تخصصی راه‌یافته به مرحله استانی ادامه داد: «زهرا فضلی» مدیر دبیرستان شاهد حضرت مریم (س) تویسرکان و «هوشنگ امیری» مدیر مدرسه شاهد ابتدایی شهید طالبیان نهاوند، عنوان مدیر نمونه راه‌یافته به مرحله استانی را کسب کردند.

وی ادامه داد: همچنین «حسن جعفری ثمر» معاون اجرایی دبیرستان شاهد شهید تیموری ناحیه یک همدان موفق به کسب عنوان معاون نمونه شد.

رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش استان همدان ضمن تبریک به این فرهنگیان برگزیده، از تلاش‌های معلمان و مدیران مدارس شاهد در ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی قدردانی کرد.

کد مطلب 6826456

