به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی عبداللهی با اشاره به روند ارائه خدمات معاینه فنی در این کلان‌شهر اظهار کرد: معاینه فنی خودرو از جمله خدمات مهم و پرکاربرد برای شهروندان محسوب می‌شود که با هدف ارتقای ایمنی تردد و کنترل آلایندگی خودروها در مراکز مربوطه ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری اصفهان تلاش کرده است فرآیند دریافت این خدمت را برای شهروندان تسهیل کند، افزود: در حال حاضر امکان دریافت نوبت معاینه فنی از طریق برنامه کاربردی اصفهان من فراهم شده است و متقاضیان می‌توانند با برنامه‌ریزی دقیق، زمان مراجعه خود را تعیین کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان درباره سازوکار نوبت‌دهی اینترنتی در این سامانه اظهار کرد: شهروندان می‌توانند با انتخاب مرکز مورد نظر، تعیین روز و ساعت مراجعه و انجام پرداخت اینترنتی، بدون اتلاف وقت از خدمات معاینه فنی استفاده کنند.

عبدالهی با اشاره به یکی از دغدغه‌های رایج شهروندان پیش از مراجعه به مراکز معاینه فنی تصریح کرد: بسیاری از رانندگان به دنبال انتخاب زمان مناسب برای مراجعه هستند تا با کمترین میزان انتظار خدمات دریافت کنند و بدانند در چه زمان و کدام مرکز حضور یابند.

وی ادامه داد: در حال حاضر مراکز معاینه فنی جی واقع در خیابان همدانیان، تاکسیرانی مقابل باغ فدک، حافظ قطعات در بلوار امیرکبیر منطقه ۱۲ و بهار در منطقه خوراسگان در قالب طرح معاینه فنی برخط فعال هستند و خدمات مربوطه را ارائه می‌کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان با تأکید بر اهمیت توجه شهروندان به موضوع معاینه فنی اظهار کرد: مراجعه به مراکز معاینه فنی علاوه بر شناسایی و رفع نقص‌های احتمالی خودرو، نقش مهمی در ارتقای ایمنی رانندگان و خانواده‌ها در سفرهای شهری و بین‌شهری ایفا می‌کند.

عبدالهی خاطرنشان کرد: انجام معاینه فنی همچنین تأثیر قابل توجهی در کاهش میزان آلایندگی خودروها و بهبود کیفیت هوای کلان‌شهرها دارد و می‌تواند در ارتقای شرایط زیست‌محیطی مؤثر باشد.

وی افزود: امید است با همراهی شهروندان، همکاری دستگاه‌های مسئول و تعامل با پلیس، زمینه کاهش آلودگی هوا، افزایش ایمنی تردد و بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی در ماه‌های آینده فراهم شود.