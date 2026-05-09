زیرگذر «شهدای خدمت» سمنان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ایلیات ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی به سمنان از افتتاح زیرگذر «شهدای خدمت» خبر داد.
وی با بیان اینکه برای این طرح یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، اعتبار هزینه شده است، افزود: کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی حمل و نقل هدف این طرح است.
معاون استاندار سمنان با بیان اینکه اصلاح نقاط حادثهخیز محور اجرای طرح مذکور است، گفت: امروز چهار پروژه حمل و نقل و راهداری دیگر نیز با حضور وزیر راه و شهرسازی به صورت متمرکز و یکجا در سمنان افتتاح شد.
ایلیات با بیان اینکه نوسازی ناوگان ماشینآلات راهداری با ۱۳ دستگاه و یکهزار و ۷۵۰ میلیارد ریال یکی از این طرح ها است، گفت: ارتقای کیفیت خدمترسانی در حوزه راهداری محور این طرح است.
وی با بیان اینکه ایمنسازی و بهسازی تبادلها و دسترسیهای محور آرادان سرخه با یکهزار و ۲۵۰ میلیارد ریال دیگر پروژه افتتاح شده امروز در حوزه راهداری است، افزود: بهسازی محور خطیرکوه دوآب به ارزش یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و ایمن سازی ورودی سرخه با ۵۸۰ میلیارد ریال، دیگر پروژه افتتاح شده امروز است.
