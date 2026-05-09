  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۷۳۶ نفر افزایش یافت

شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۷۳۶ نفر افزایش یافت

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، مجموع شهدا به ۷۲ هزار و ۷۳۶ نفر و تعداد مجروحان نیز به ۱۷۲ هزار و ۵۳۵ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، ۵ شهید شامل ۴ شهید جدید و یک شهید که از زیر آوار خارج شده است به همراه ۱۵ نفر مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شدند.

این وزارتخانه افزود که هنوز تعداد قابل توجهی از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی تا این لحظه قادر به دسترسی به آن‌ها نبوده‌اند.

بر اساس این گزارش، از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، مجموع شهدا به ۸۵۰ نفر و شمار مجروحان نیز به ۲ هزار و ۴۳۳ نفر رسیده است.

مجموع پیکرهایی که از زیر آوار خارج شده‌اند نیز به ۷۷۰ مورد رسیده است.

بدین ترتیب، از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، مجموع شهدا به ۷۲ هزار و ۷۳۶ نفر و تعداد مجروحان نیز به ۱۷۲ هزار و ۵۳۵ نفر رسیده است.

کد مطلب 6824564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      مرگ براسراییل
    • IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اینجورکارها جنایت جنگیه ،وغیر انسانی وغیر اخلاقیه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها