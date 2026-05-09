شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۷۳۶ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، ۵ شهید شامل ۴ شهید جدید و یک شهید که از زیر آوار خارج شده است به همراه ۱۵ نفر مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شدند.

این وزارتخانه افزود که هنوز تعداد قابل توجهی از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی تا این لحظه قادر به دسترسی به آن‌ها نبوده‌اند.

بر اساس این گزارش، از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، مجموع شهدا به ۸۵۰ نفر و شمار مجروحان نیز به ۲ هزار و ۴۳۳ نفر رسیده است.

مجموع پیکرهایی که از زیر آوار خارج شده‌اند نیز به ۷۷۰ مورد رسیده است.

بدین ترتیب، از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، مجموع شهدا به ۷۲ هزار و ۷۳۶ نفر و تعداد مجروحان نیز به ۱۷۲ هزار و ۵۳۵ نفر رسیده است.