 افزایش شمار شهدای جنگ در غزه به ۷۲۶۱۲ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین ، وزارت بهداشت دولت فلسطین در نوار غزه در گزارش روزانه خود از تلفات ناشی از حملات رژیم صهیونیستی اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲ شهید و ۹ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده‌اند.

در این گزارش آمده است که همچنان تعدادی از قربانیان زیر آوار یا در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و به ‌دلیل ناتوانی نیروهای امدادی، امکان دسترسی به آن‌ها وجود ندارد.

بر اساس این آمار، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، مجموع شهدا به ۸۳۲ نفر و شمار مجروحان به ۲ هزار و ۳۵۴ نفر رسیده است. همچنین در این مدت، ۷۶۷ پیکر از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، شمار کل شهدا به ۷۲ هزار و ۶۱۲ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۴۵۷ نفر افزایش یافته است.