۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

آمار جدید شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به این باریکه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۷۲ هزار و ۶۱۹ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز چهارشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۴ شهید و ۱۶ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

از میان شهدا، ۳ نفر به ‌تازگی در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند و پیکر یک شهید دیگر نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت غزه تاکید کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار یا در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی به ‌دلیل شرایط میدانی، امکان دسترسی به آن‌ها را ندارند.

این وزارتخانه اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، شمار شهدا به ۸۳۷ نفر و تعداد مجروحان به ۲۳۸۱ نفر رسیده است. همچنین در این مدت، ۷۶۹ مورد خارج کردن پیکر شهدا از زیر آوار ثبت شده است.

از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، شمار کل شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۶۱۹ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۴۸۴ نفر افزایش یافته است.

